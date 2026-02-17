قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 17-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات - 17 - كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ونىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 10 قازاقستاندىق سپورتشى بەس سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
14:00 - شاڭعى قوسسايىسى، بيىك تۇعىر
قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ
14:45 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ايەلدەر)
قاتىسۋشى: ايانا جولداس
17:30 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ەرلەر)
قاتىسۋشىلار: اسان اسىلحان، شەرزود حاشيربايەۆ، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، رومان يۆانوۆ
17:45 - شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىسى
قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ
18:52 —- كونكيمەن جۇگىرۋ، كوماندالىق ءىز كەسۋ (ايەلدەر، جارتىلاي فينالدار، فينال)
قاتىسۋشى: قازاقستان قۇراماسى
22:45 - مانەرلەپ سىرعاناۋ، قىسقا باعدارلاما (ايەلدەر)
قاتىسۋشى: سوفيا سامودەلكينا
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ابزال اجىعاليەۆ جانە دەنيس نيكيشا شورت-ترەكتەن ەرلەر اراسىندا 500 مەترگە جۇگىرۋدەن شيرەك فينالعا جولداما الدى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى