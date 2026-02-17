ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:52, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 17-اقپانداعى جارىس كەستەسى

    ليۆينو. قازاقپارات - 17 - كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ونىنشى جارىس كۇنى باستالدى.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    بۇگىن 10 قازاقستاندىق سپورتشى بەس سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:

    14:00 - شاڭعى قوسسايىسى، بيىك تۇعىر
    قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ

    14:45 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ايەلدەر)
    قاتىسۋشى: ايانا جولداس

    17:30 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ەرلەر)
    قاتىسۋشىلار: اسان اسىلحان، شەرزود حاشيربايەۆ، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، رومان يۆانوۆ

    17:45 - شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىسى
    قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ

    18:52 —- كونكيمەن جۇگىرۋ، كوماندالىق ءىز كەسۋ (ايەلدەر، جارتىلاي فينالدار، فينال)
    قاتىسۋشى: قازاقستان قۇراماسى

    22:45 - مانەرلەپ سىرعاناۋ، قىسقا باعدارلاما (ايەلدەر)
    قاتىسۋشى: سوفيا سامودەلكينا

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ابزال اجىعاليەۆ جانە دەنيس نيكيشا شورت-ترەكتەن ەرلەر اراسىندا 500 مەترگە جۇگىرۋدەن شيرەك فينالعا جولداما الدى.

     

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
