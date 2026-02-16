قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 16-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات - 16-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ توعىزىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 6 قازاقستاندىق سپورتشى ءۇش سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
14:00 - تاۋ شاڭعىسى، سلالوم (ەرلەر)
قاتىسۋشى: روستيسلاۆ حوحلوۆ
15:00 - شورت-ترەك، 500 م (ەرلەر)، 1000 م (ايەلدەر)
قاتىسۋشىلار: دەنيس نيكيشا، ابزال اجىعاليەۆ، ولگا تيحونوۆا
23:00 - شاڭعىمەن تۇعىردان سەكىرۋ، كوماندالىق جارىس
قاتىسۋشىلار: يليا ميزەرنىح، دانيل ۆاسيلەۆ
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، پاۆەل كولماكوۆ وليمپيادا ويىندارىنداعى جارىس جولىن اياقتادى. ول العاشقى كەزەكتە فرانسيالىق قارسىلاسى ارتۋر دە ۆيللاۋكۋردى جەڭدى. الايدا، ەكىنشى كەزەكتە وليمپيادا ويىندارىنىڭ التىن جانە كۇمىس جۇلدەگەرى ميكاەل كينگسبەريگە (كانادا) جول بەردى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى