ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:43, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 11-اقپانداعى جارىس كەستەسى

    ليۆينو. قازاقپارات - 11-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ بەسىنشى جارىس كۇنى باستالدى.

    Визит Президента в Пакистан, конституционная реформа и Олимпиада-2026 — обзор недели в Казахстане
    Фото: Pexels

    بۇگىن 7 قازاقستاندىق سپورتشى ءۇش سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:

    14:00 - شاڭعى قوسسايىسى، قالىپتى تۇعىر

    قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ.

    15:00 - فريستايل-موگۋل، ەكىنشى ىرىكتەۋ (ايەلدەر)

    قاتىسۋشىلار: يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا.

    17:45 - شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىسى

    قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ.

    18:15 - بياتلون، جەكەلەي جارىس (ايەلدەر)

    قاتىسۋشىلار: ايشا راكيشيەۆا، ميلانا گەنيەۆا.

    18:15 - فريستايل- موگۋل، فينال (ايەلدەر)

    قاتىسۋشىلار: يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا (ىرىكتەۋدەن ءساتتى وتكەن جاعدايدا).

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وليمپيادانىڭ ءۇشىنشى كۇنى نورۆەگيا قۇراماسى 6 مەدال ەنشىلەپ، جالپى ەسەپتە ءالى كوش باستاپ كەلە جاتىر.

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    وليمپيادا-2026
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار