قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 11-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات - 11-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ بەسىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 7 قازاقستاندىق سپورتشى ءۇش سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
14:00 - شاڭعى قوسسايىسى، قالىپتى تۇعىر
قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ.
15:00 - فريستايل-موگۋل، ەكىنشى ىرىكتەۋ (ايەلدەر)
قاتىسۋشىلار: يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا.
17:45 - شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىسى
قاتىسۋشى: شىڭعىس راقپاروۆ.
18:15 - بياتلون، جەكەلەي جارىس (ايەلدەر)
قاتىسۋشىلار: ايشا راكيشيەۆا، ميلانا گەنيەۆا.
18:15 - فريستايل- موگۋل، فينال (ايەلدەر)
قاتىسۋشىلار: يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا (ىرىكتەۋدەن ءساتتى وتكەن جاعدايدا).
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وليمپيادانىڭ ءۇشىنشى كۇنى نورۆەگيا قۇراماسى 6 مەدال ەنشىلەپ، جالپى ەسەپتە ءالى كوش باستاپ كەلە جاتىر.
مۇحتار قاليموللا ۇلى