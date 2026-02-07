ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:20, 07 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستان دەلەگاتسياسى الاڭعا كىردى

    ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتىپ جاتىر.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    سالتاناتتى ءىس- شارانىڭ ەڭ قىزىقتى كەزەڭى - سپورتشىلار شەرۋى. وليمپيادالىق داستۇرگە سايكەس، گرەك دەلەگاتسياسى الاڭعا ءبىرىنشى بولىپ كىردى. ال قالعان دەلەگاتسيالار ءوز ەلدەرىنىڭ يتاليان تىلىندەگى ءبىرىنشى ارپىنە سايكەس الفاۆيتتىك تارتىپپەن شەرۋدى جالعاستىردى. شەرۋدى قابىلداۋشى يتاليان دەلەگاتسياسى سوڭعى بولىپ اياقتادى.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    قازاقستان دەلەگاتسياسى الاڭعا 44- بولىپ كىردى، ەلىمىزدىڭ كوك بايراعىن شورت- ترەكشى دەنيس نيكيشا جانە فريستايلشى اياۋلىم امرەنوۆا بيىك كوتەرىپ ءجۇردى.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    نەگىزگى ءىس- شارا ميلان قالاسىنداعى ايگىلى «سان- سيرو» وليمپيادالىق ستاديونىندا ءوتىپ جاتقانىمەن، بيىلعى وليمپيادانىڭ نەگىزگى جارىس الاڭدارى سانالاتىن ليۆينو، پرەداتستسو جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ءبىر مەزگىلدە سپورتشىلار شەرۋى ءوتتى.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاننان بيىل 36 سپورتشىنى وليمپيادا ويىندارىنا جولداما الىپ، سپورتشىلار سانى جونىنەن العاشقى 25 مەملەكەت قۇرامىنا ەندى.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров
    Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров
    Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

     

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار