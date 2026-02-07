قىسقى وليمپيادا: قازاقستان دەلەگاتسياسى الاڭعا كىردى
ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتىپ جاتىر.
سالتاناتتى ءىس- شارانىڭ ەڭ قىزىقتى كەزەڭى - سپورتشىلار شەرۋى. وليمپيادالىق داستۇرگە سايكەس، گرەك دەلەگاتسياسى الاڭعا ءبىرىنشى بولىپ كىردى. ال قالعان دەلەگاتسيالار ءوز ەلدەرىنىڭ يتاليان تىلىندەگى ءبىرىنشى ارپىنە سايكەس الفاۆيتتىك تارتىپپەن شەرۋدى جالعاستىردى. شەرۋدى قابىلداۋشى يتاليان دەلەگاتسياسى سوڭعى بولىپ اياقتادى.
قازاقستان دەلەگاتسياسى الاڭعا 44- بولىپ كىردى، ەلىمىزدىڭ كوك بايراعىن شورت- ترەكشى دەنيس نيكيشا جانە فريستايلشى اياۋلىم امرەنوۆا بيىك كوتەرىپ ءجۇردى.
نەگىزگى ءىس- شارا ميلان قالاسىنداعى ايگىلى «سان- سيرو» وليمپيادالىق ستاديونىندا ءوتىپ جاتقانىمەن، بيىلعى وليمپيادانىڭ نەگىزگى جارىس الاڭدارى سانالاتىن ليۆينو، پرەداتستسو جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ءبىر مەزگىلدە سپورتشىلار شەرۋى ءوتتى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاننان بيىل 36 سپورتشىنى وليمپيادا ويىندارىنا جولداما الىپ، سپورتشىلار سانى جونىنەن العاشقى 25 مەملەكەت قۇرامىنا ەندى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى