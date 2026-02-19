09:24, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
قىسقى وليمپيادا-2026: 19-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى
ميلان. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى سپورتشىلارىنىڭ XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى 19-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساعات 15:00
فريستايل-اكروباتيكا/ىرىكتەۋ (ەرلەر)
اسان اسىلحان، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، شەرزود حاشيربايەۆ، رومان يۆانوۆ.
ساعات 23:00
مانەرلەپ سىرعاناۋ/ەركىن باعدارلاما (ايەلدەر)
سوفيا سامودەلكينا
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، شورت-ترەكشى دەنيس نيكيشا وليمپيادا ويىندارىنىڭ جارتىلاي فينالىنا جولداما الدى.