ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:24, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا-2026: 19-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى

    ميلان. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى سپورتشىلارىنىڭ XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى 19-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    ساعات 15:00

    فريستايل-اكروباتيكا/ىرىكتەۋ (ەرلەر)

    اسان اسىلحان، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، شەرزود حاشيربايەۆ، رومان يۆانوۆ.

    ساعات 23:00

    مانەرلەپ سىرعاناۋ/ەركىن باعدارلاما (ايەلدەر)

    سوفيا سامودەلكينا

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، شورت-ترەكشى دەنيس نيكيشا وليمپيادا ويىندارىنىڭ جارتىلاي فينالىنا جولداما الدى.

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار