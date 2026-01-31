قىرىق رەت دونور بولعان: كوكشەتاۋدا پوليتسەي 20 ليتر قان تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - كوكشەتاۋدا پوليتسەي 20 ليتر قان تاپسىرعان، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
پوليتسيادا جۇمىس ىستەۋ باتىلدىقتى، شىدامدىلىقتى جانە جانقيارلىقتى قاجەت ەتەدى. ءبىراق بۇيرىق بويىنشا ەمەس، قىزمەتتىڭ بورىشى بويىنشا ەمەس، جۇرەكتىڭ قالاۋى بويىنشا جاسالاتىن ارەكەتتەر بار.
كوكشەتاۋ قالاسى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ جەدەل-كريميناليستيكالىق ءبولىمىنىڭ اعا كريميناليسى سەرعازى مەيەرمانوۆ ءۇشىن ادامدارعا كومەك ۇزاق ۋاقىت بويى ءومىر سالتىنا اينالعان ادام. ونىڭ دونورلىق جولى 2000 -جىلى، ستۋدەنتتىك جىلدارى باستالدى. سول كەزدە ونىڭ كۋرستاس دوسى تاتەسىنىڭ اۋىر جاعدايدا جانە وعان شۇعىل قان كەرەك دەپ كومەك سۇرادى.
- سول كەزدە مەن بىرەۋدىڭ ءومىرىن ەرلىك جاساماي، جاي عانا قول ۇشىن سوزۋ ارقىلى قۇتقارا الاتىنىمدى ءبىرىنشى رەت ءتۇسىندىم، - دەپ ەسكە الادى پوليتسيا قىزمەتكەرى.
سودان بەرى دونورلىق ءول ۇشىن سانالى تاڭداۋ بولدى. ول ۋنيۆەرسيتەتتە، سودان كەيىن ىشكى ىستەر ورگاندارىندا قىزمەت ەتۋ كەزىندە قان تاپسىرۋدى جالعاستىردى. «5 يگى ءىس»، جكو قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى، كريميناليست كۇنى سياقتى كاسىبي جانە اتاۋلى كۇندەرگە ورايلاستىرىلعان قايىرىمدىلىق اكتسيالارىنا قاتىسۋ تەك وسى ءداستۇردى نىعايتتى.
25 جىل بويى سەرعازى مەيەرمانوۆ ۇنەمى قان تاپسىرادى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول 40 تان استام دوناتسيا جاسادى. وبلىستىق قان ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، ول تاپسىرعان بيوماتەريالدىڭ جالپى كولەمى شامامەن 20 ءليتردى قۇرادى، بۇل 80 جۋىق ادام ءومىرىن ساقتاپ قالدى.
بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمى، قامقورلىعى جانە ادامدارعا كومەكتەسۋگە دەگەن شىنايى ۇمتىلىسى ءۇشىن وعان العىس حات تابىستالدى.
سەرعازى مەيەرمانوۆتىڭ وقيعاسى ناعىز باتىرلاردىڭ ءجيى كولەڭكەدە قالاتىنىن ەسكە سالادى. ولار ريزاشىلىق كۇتپەستەن تەك جاقسىلىق جاسايدى جانە وسىلايشا ءومىردى ساقتايدى.
