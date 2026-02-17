قىرىق جاستان كەيىن بۋىندى قۇرتاتىن ادەتتەر
استانا. قازاقپارات - 40 جاستان كەيىن بۋىندار بۇرىنعىداي ءتوزىمدى بولمايدى. كۇندەلىكتى قالىپتى كورىنەتىن كەيبىر ادەتتەر ۋاقىت وتە كەلە قوزعالىستى شەكتەپ، ءومىر ساپاسىن تومەندەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
بۋىنداردىڭ ەڭ قاۋىپتى «جاۋى» - از قيمىلداۋ. ۇزاق ۋاقىت وتىرىپ جۇمىس ىستەۋ، كولىك جۇرگىزۋ نەمەسە ۇيدە قوزعالىسسىز وتىرۋ بۋىندارعا زيان. سەبەبى بۋىندى قورعايتىن جانە مايلايتىن سينوۆيالدى سۇيىقتىق تەك قوزعالىس كەزىندە عانا بولىنەدى. قيمىل ازايسا، شەمىرشەك دۇرىس قورەكتەنبەيدى، بۇلشىق ەتتەر السىرەيدى، بايلامدار يكەمسىز بولادى. ال كۇنى بويى وتىرىپ، كەيىن كەنەتتەن كۇش سالۋ بۋىندارعا قاتتى سوققى بەرەدى.
العاش قاراعاندا پايدالى كورىنەتىن سپورت تا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. اسىرەسە تەحنيكا ساقتالماسا. مىسالى، اۋەسقوي جۇگىرۋشىلەر اياقتارىن وكشەمەن قويۋ ارقىلى تىزەگە ارتىق سوققى تۇسىرەدى. فيتنەس زالدارىندا تەز ناتيجە قۋالاۋ اۋىر سالماق كوتەرۋگە اكەلىپ، قوزعالىس بيومەحانيكاسىن بۇزادى. مۇنىڭ ءبارى بۋىنداردىڭ توزۋىن جىلدامداتادى.
تۇرمىستىق جۇكتەمەلەر دە قاۋىپسىز ەمەس. اۋىر زاتتى ءبىر قولمەن كوتەرۋ، ءۇي جيناعاندا نەمەسە باقشادا جۇمىس ىستەگەندە كۇرت بۇرىلۋ، ۇزاق ۋاقىت تىزەرلەپ وتىرۋ بۋىندارعا بىركەلكى ەمەس سالماق تۇسىرەدى.
تاعى ءبىر زياندى ادەت - اعزانىڭ بەلگىلەرىن ەلەمەۋ. اۋىرسىنۋ، سىقىرلاۋ، تاڭەرتەڭگى سىرەسۋ - «جاسقا بايلانىستى قالىپتى جاعداي» ەمەس. بۇل - دارىگەرگە قارالۋ كەرەك دەگەن بەلگى. اۋىرسىنۋدى تەك دارىمەن باسۋ ماسەلەنى تەرەڭدەتە تۇسەدى.
بۋىن ساۋلىعى تاماقتانۋعا دا تىكەلەي بايلانىستى. اقۋىزدىڭ، ومەگا-3 ماي قىشقىلدارىنىڭ، D دارۋمەنىنىڭ جەتىسپەۋى جانە سۋدى از ءىشۋ تىندەردىڭ قالپىنا كەلۋىن قيىنداتادى. سۋ جەتىسپەگەندە بۋىن سۇيىقتىعى قويۋلانىپ، قورعانىش قىزمەتىن ناشار اتقارادى.
سوڭىندا اياق كيىم ماسەلەسى. بيىك وكشەلى اياق كيىم نەمەسە تابانى مۇلدە تەگىس كەدالار ءجۇرۋ بيومەحانيكاسىن بۇزىپ، تىزە، جامباس جانە بەلگە ارتىق سالماق تۇسىرەدى.