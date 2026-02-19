قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنە جاڭا باسشى تاعايىندالدى
بىشكەك. KAZINFORM - جۋمگالبەك شابدانبەكوۆ قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى جارلىققا قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قول قويدى.
16-اقپاندا جوگوركۋ كەنەشتىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس، قاۋىپسىزدىك جانە كوشى-قون كوميتەتى جۋمگالبەك شابدانبەكوۆتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا كانديداتۋراسىن قولدادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 10-اقپاندا قامچىبەك تاشيەۆ مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوڭعى كادرلىق شەشىمدەر نەدەن تۋىنداعانىن ءتۇسىندىردى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا