    17:08, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنە جاڭا باسشى تاعايىندالدى

    بىشكەك. KAZINFORM - جۋمگالبەك شابدانبەكوۆ قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Новый глава ГКНБ назначен в Кыргызстане
    فوتو: قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇ ق م ك

    ءتيىستى جارلىققا قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قول قويدى.

    16-اقپاندا جوگوركۋ كەنەشتىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس، قاۋىپسىزدىك جانە كوشى-قون كوميتەتى جۋمگالبەك شابدانبەكوۆتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا كانديداتۋراسىن قولدادى.

    ەسكە سالا كەتسەك، 10-اقپاندا قامچىبەك تاشيەۆ مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوڭعى كادرلىق شەشىمدەر نەدەن تۋىنداعانىن ءتۇسىندىردى.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

     

