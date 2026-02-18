قىرعىزستاندا قامشىبەك تاشيەۆتىڭ اينالاسىنداعى ادامدار بىرتىندەپ قىزمەتىنەن ايىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا مينيسترلىگى جانىنداعى مونوپولياعا قارسى رەتتەۋ قىزمەتىنىڭ ءتوراعاسى اۋىستى.
بۇعان دەيىن ءتوراعا قىزمەتىن جەنالى وروزبايەۆ اتقاردى، ول – م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ سىنىپتاسى، - دەپ حابارلايدى Kaktus.media.
ايبەك مامىراليەۆ جاڭا ءتوراعا بولىپ تاعايىندالدى. ول ۆەدومستۆو ۇجىمىنا تانىستىرىلدى.
سونداي-اق، ب ا ق مالىمەتىنشە، قامشىبەك تاشيەۆتىڭ جاقتاسى نۇرعازى انارقۇلوۆ ۇستالعان. ول قازاقستانمەن شەكارادا قولعا تۇسكەن. كەيبىر مالىمەت بويىنشا نۇرعازى انارقۇلوۆ قىرعىزستاندا مەرزىمىنەن بۇرىن پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋدى قولداۋعا ۇندەگەن.
تاشيەۆكە قاتىستى جاعداي
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا ايتىلدى.
كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى.
17-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.