ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:28, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىرعىزستاندا قامشىبەك تاشيەۆتىڭ اينالاسىنداعى ادامدار بىرتىندەپ قىزمەتىنەن ايىرىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا مينيسترلىگى جانىنداعى مونوپولياعا قارسى رەتتەۋ قىزمەتىنىڭ ءتوراعاسى اۋىستى.

    Фото: 24.kg

    بۇعان دەيىن ءتوراعا قىزمەتىن جەنالى وروزبايەۆ اتقاردى، ول – م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ سىنىپتاسى، - دەپ حابارلايدى Kaktus.media.

    ايبەك مامىراليەۆ جاڭا ءتوراعا بولىپ تاعايىندالدى. ول ۆەدومستۆو ۇجىمىنا تانىستىرىلدى.

    سونداي-اق، ب ا ق مالىمەتىنشە، قامشىبەك تاشيەۆتىڭ جاقتاسى نۇرعازى انارقۇلوۆ ۇستالعان. ول قازاقستانمەن شەكارادا قولعا تۇسكەن. كەيبىر مالىمەت بويىنشا نۇرعازى انارقۇلوۆ قىرعىزستاندا مەرزىمىنەن بۇرىن پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋدى قولداۋعا ۇندەگەن.

    تاشيەۆكە قاتىستى جاعداي

    ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.

    قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا ايتىلدى.

    كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى.

    17-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
