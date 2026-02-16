قىرعىزستاندا م ۇ ق ك-نىڭ بۇرىنعى باسشىلارىنىڭ ءبىرى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بىشكەك قالاسى بويىنشا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ەلدار جاقىپبەكوۆ ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ول بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان، تەرگەۋدى اسكەري پروكۋراتۋرا جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى 24.kg.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، جاقىپبەكوۆ تاۋلىك ىشىندە ۇستالعان. ءىستىڭ قانداي باپ بويىنشا سارالانعانى جانە ونىڭ پروتسەستىك مارتەبەسى تۋرالى رەسمي اقپارات جاريالانعان جوق.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاقىپبەكوۆ ۇستالعاننان كەيىن ءتۇسىرىلدى دەگەن فوتوسى تارادى.
بۇعان دەيىن، 14-اقپاندا، ەلوردالىق ۇ ق م ك باسقارماسىندا باسشىلىق اۋىسقانى بەلگىلى بولدى. جاڭا باسشى بولىپ ۇلان بيبوسىنوۆ تاعايىندالدى.
جاقىپبەكوۆتىڭ ۇستالعانى تۋرالى اقپارات 10-اقپاندا-اق تاراعان ەدى. سول كەزدە ۆەدومستۆو بۇل مالىمەتتى كوپشىلىك الدىندا جوققا شىعارعان.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ءوزىنىڭ دوسى ءارى سەرىكتەسى قامشىبەك تاشيەۆتى بارلىق قىزمەتىنەن بوساتتى.