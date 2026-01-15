ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:44, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىرعىزستان كولىك ساۋداسىنا سالىناتىن سالىقتى الىپ تاستادى

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا 2029-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىن جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋعا سالىق جەڭىلدىكتەرى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك سالىق قىزمەتى.

    ا
    Фото: Freepik

    بۇل شارالار حالىققا سالىناتىن سالىق اۋىرتپالىعىن ازايتۋعا جانە اۆتوموبيل نارىعىنداعى اشىقتىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سالىق كودەكسىنە قابىلدانعان تۇزەتۋلەرگە سايكەس، كەلەسى سالىق جەڭىلدىكتەرى قاراستىرىلعان:

    * جەكە تۇلعالاردىڭ (جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالاردان باسقا) كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە ەكىدەن كوپ كولىك ساتۋى جۇيەلى قىزمەت بولىپ سانالمايدى؛

    * جەكە تۇلعالاردىڭ جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋى تابىس سالىعىنا جاتپايدى؛

    * كولىكتەردى ساتۋدان تۇسكەن تابىس كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنان بوساتىلادى؛

    * جەڭىل اۆتوكولىكتەردى جەتكىزۋ ق ق س- تان بوساتىلادى؛

    * جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋ سالىقتان بوساتىلادى.

    سونىمەن قاتار، جەكە تۇلعالار (جەكە كاسىپكەرلەردەن باسقا) 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىن اۆتوكولىكتەردى ساتۋدان الىنعان تابىس بويىنشا سالىقتاردى، ايىپپۇلداردى جانە سانكسيالاردى تولەۋدەن بوساتىلادى.

    بۇعان دەيىن قىرعىزستان قۇرىلىس سالاسىنان تەندەر جۇيەسىن الىپ تاستاۋدى كوزدەپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار