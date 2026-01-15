قىرعىزستان كولىك ساۋداسىنا سالىناتىن سالىقتى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا 2029-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىن جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋعا سالىق جەڭىلدىكتەرى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك سالىق قىزمەتى.
بۇل شارالار حالىققا سالىناتىن سالىق اۋىرتپالىعىن ازايتۋعا جانە اۆتوموبيل نارىعىنداعى اشىقتىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سالىق كودەكسىنە قابىلدانعان تۇزەتۋلەرگە سايكەس، كەلەسى سالىق جەڭىلدىكتەرى قاراستىرىلعان:
* جەكە تۇلعالاردىڭ (جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالاردان باسقا) كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە ەكىدەن كوپ كولىك ساتۋى جۇيەلى قىزمەت بولىپ سانالمايدى؛
* جەكە تۇلعالاردىڭ جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋى تابىس سالىعىنا جاتپايدى؛
* كولىكتەردى ساتۋدان تۇسكەن تابىس كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنان بوساتىلادى؛
* جەڭىل اۆتوكولىكتەردى جەتكىزۋ ق ق س- تان بوساتىلادى؛
* جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ساتۋ سالىقتان بوساتىلادى.
سونىمەن قاتار، جەكە تۇلعالار (جەكە كاسىپكەرلەردەن باسقا) 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىن اۆتوكولىكتەردى ساتۋدان الىنعان تابىس بويىنشا سالىقتاردى، ايىپپۇلداردى جانە سانكسيالاردى تولەۋدەن بوساتىلادى.
