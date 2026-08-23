قىرعىزستانداعى كوشپەندىلەر ويىندارىنا كورەرمەندەردى 300 اۆتوبۋس تەگىن جەتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - كوشپەندىلەر ويىندارىنا باراتىندارعا قىرچىن شاتقالىنا تەگىن كولىك ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى كابار.
بىشكەكتەگى 2-اۆتوپارك اۋماعىندا قالا مەرى ايبەك دجۋنۋشاليەۆ VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كەزىندە جولاۋشىلار تاسىمالىنا تارتىلاتىن شاعىن اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىلەرىمەن كەزدەستى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، حالىقارالىق سپورتتىق شاراعا دايىندىق اياسىندا بىشكەك مەرياسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمى دەپارتامەنتى 300 شاعىن اۆتوبۋستى تارتپاق. ولار تۇرعىندار مەن ەل قوناقتارىن قىرچىن شاتقالىنا تەگىن جەتكىزەدى.
كولىك قاتىناسى ءۇش نەگىزگى باعىت بويىنشا ۇيىمداستىرىلادى:
باەت اۋىلى - قىرچىن شاتقالى؛
چولپون-اتا قالاسىنىڭ يپپودرومى - قىرچىن شاتقالى؛
جاركىنبايەۆ اۋىلى - قىرچىن شاتقالى.
سونىمەن قاتار ىستەن شىققان شاعىن اۆتوبۋستاردى جەدەل اۋىستىرىپ، تاسىمالدىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇرگىزۋشىلەرىمەن بىرگە 15 رەزەرۆتىك كولىك قاراستىرىلعان.
جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جاساعان ايبەك دجۋنۋشاليەۆ شارالاردى كولىكپەن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىسۋ ەرىكتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ەشكىمدى ماجبۇرلەمەيمىز. بارلىعى ءوز ەرىكتەرىڭىزگە بايلانىستى. ەڭ باستىسى -جۇمىستارىڭىزدى ساپالى ورىنداۋ، - دەدى قالا اكىمى.
سونداي-اق بىشكەك باسشىسى جۇرگىزۋشىلەردىڭ شارالارعا قاتىسۋىنا بايلانىستى بارلىق شىعىندى اكىمدىك ءوز موينىنا الاتىنىن ايتتى.
- اكىمدىك تاراپىنان بارلىق شىعىن وتەلەدى. ءار جۇرگىزۋشىگە قاجەتتى جاعداي جاسالۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، تۇراتىن ورىن، تاماق جانە كولىك ىستەن شىققان جاعدايدا تەحنيكالىق كومەك كورسەتىلەدى، -دەدى اكىم.
وسىعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا موڭعوليادان 135 سپورتشى مەن جاتتىقتىرۋشى قاتىساتىنىن جازعانبىز.
سونداي-اق 2026-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە ءىلبىس تاڭدالعانى حابارلانعان ەدى. وعان باتاي دەگەن ەسىم بەرىلدى.
قىرعىزستاننىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوك ءبورى مەن كوكپار جارىستارى جەكە-جەكە سپورتتىق ديستسيپلينا رەتىندە وتكىزىلەدى.