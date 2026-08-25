قىرعىزستان 2026 -جىلى جەكە ساياحاتقا قولايلى ەلدەر رەيتينگىندە كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان حالىقارالىق Much Better Adventures پلاتفورماسى جاساعان Solo Adventure Travel 2026 جاھاندىق رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى، دەپ جازادى كابار.
قىرعىزستاننىڭ تۋريزمدى دامىتۋ مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پلاتفورما ساراپشىلارى 26 ەلدى باعالاعان. ولار وڭىرلەردىڭ ەكسترەمالدى جانە بەلسەندى تۋريزمگە الەۋەتىن، جاياۋ ءجۇرۋ باعىتتارىن، كولىك قاتىناسىن، باعا دەڭگەيىن، قاۋىپسىزدىك كورسەتكىشتەرىن، بيوالۋانتۇرلىلىكتى جانە ساياحاتشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋىن ەسكەرگەن.
ورتالىق ازيانىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقان قىرعىزستان ساياحاتشىلاردى بيىك تاۋلارىمەن، تاۋ كولدەرىمەن جانە تابيعاتى بۇلىنبەگەن كەڭ دالالارىمەن قىزىقتىرادى. تيان-شان تاۋلارى ترەكينگپەن اينالىسۋعا، اتپەن سەرۋەندەۋگە، شاتىر تىگىپ دەمالۋعا جانە شالعاي تاۋلى ايماقتاردى زەرتتەۋگە كەڭ مۇمكىندىك بەرەدى.
اگەنتتىك ەلگە كەلگەن تۋريستەر مىناداي ەرەكشە تاجىريبەگە يە بولا الاتىنىن ايتتى:
ءداستۇرلى كوشپەندىلەردىڭ كيىز ۇيلەرىندە تۇنەۋ؛
ءالپى شالعىندارىندا اتپەن سەرۋەندەۋ؛
بيىك تاۋداعى الا-كول ماڭىندا جاياۋ ساياحاتتاۋ؛
«ەرتەگى» شاتقالىنىڭ مارس پلانەتاسىنىڭ پەيزاجدارىنا ۇقسايتىن كورىنىستەرىن تاماشالاۋ؛
كوشپەندىلەر مادەنيەتىمەن جانە قىرعىز حالقىنىڭ ايگىلى قوناقجايلىعىمەن تانىسۋ.