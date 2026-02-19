قوستانايدا شەكاراشى يتتەردى نەگە ساتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار جەلىدە شەكاراشىلاردىڭ قىزمەتتىك يتتەرىن ەلەكتروندى ساۋدا ارقىلى ساتۋ ماسەلەسىن قىزۋ تالقىلاپ جاتىر. ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىندە 10 جىل بويى ەل شەبىن كۇزەتكەن وۆچاركالار 935 تەڭگەگە باعالانعان.
ەلەكتروندى سايتتا قوستاناي وبلىسى بويىنشا شەكارا قىزمەتى دەپارتامەنتىنىڭ تىزىمىندە تۇرعان بىرنەشە نەمىس، شىعىس ەۋروپالىق جانە بەلگيالىق وۆچاركالار پايدا بولدى. ساتۋشى رەتىندە قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى «قازسپەتسەكسپورت» كاسىپورنى كورسەتىلگەن.
جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ پىكىرى ەكىگە ءبولىندى. ءبىرى ادال سەرىك بولعان جانۋارلاردىڭ مۇنداي تومەن باعاعا باعالانعانىنا نالىسا، ەندى ءبىرى بۇل ولاردى ۇيىقتاتىپ تاستاعاننان الدەقايدا قايىرىمدى شەشىم ەكەنىن ايتىپ جاتىر.
- وتە وكىنىشتى، سەنىمدى سەرىكتىڭ جىلدار بويعى قىزمەتىنىڭ قۇنى 500-900 تەڭگە بولعانى ما؟ - دەپ جازدى وقىرمانداردىڭ ءبىرى.
الايدا، كوپشىلىك بۇنى يتتەرگە لايىقتى «زەينەتكە» شىعۋ مۇمكىندىگى دەپ باعالايدى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، يتتەردى مەملەكەتتىك مەكەمە اسىراي الماعاندىقتان، جاقسى ادامداردىڭ قولىنا بەرگەنى دۇرىس.
قۇجاتتاردا يتتەردىڭ بيىل 10 جاسقا تولعانى جانە قىزمەتتەن بوساتىلۋىنا فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ تومەندەۋى جانە سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ پايدا بولۋى سەبەپ دەپ كورسەتىلگەن.
كوپتەگەن ءيت 935 تەڭگەگە باعالانعان. تەك «مايرا» ەسىمدى نەمىس وۆچاركاسىنىڭ باستاپقى قۇنى 2719 تەڭگە دەپ بەلگىلەنگەن. التى جانۋاردىڭ جالپى باعالانعان قۇنى 7394 تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، ەلەكتروندى ساۋدا ەرتەڭ، 2026 -جىلدىڭ 20-اقپانىندا ساعات 10:00-دە باستالادى.
بۇعان دەيىن، پاۆلوداردا ءيىسشىل يتتەردىڭ كومەگىمەن 200 دەن استام قىلمىس اشىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك