قوستاناي وبلىسىندا قۇتىرماعا شالدىققان سىلەۋسىن اۋىلعا كىرىپ كەتكەن
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 5-اقپاندا قوستاناي وبلىسى اۋليەكول اۋدانىنا قاراستى سوسنوۆكا اۋىلىندا جابايى جىرتقىش اڭ - سىلەۋسىننىڭ ەلدى مەكەن اۋماعىنا كىرگەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ورمان شارۋاشىلىعى ماماندارى، اڭشىلىق قاۋىمداستىق وكىلدەرى جانە اۋداندىق ۆەتەريناريالىق قىزمەت سىلەۋسىندى اۋىل اۋماعىنان قۋىپ شىعۋعا بىرنەشە رەت ارەكەت جاساعان. الايدا بۇل شارالار ناتيجە بەرمەگەن. وقيعا بارىسىندا سىلەۋسىن ەكى يتكە شابۋىل جاساپ، ءبىر سيىردىڭ قۇلاعىن جاراقاتتاعان.
تەكسەرۋ كەزىندە اڭنان قۇتىرما اۋرۋىنا ءتان كلينيكالىق بەلگىلەر بايقالعان: اۋىزىنان كوبىك اعۋى، ادامداردان قورىقپاۋى جانە باسقا دا سيمپتومدار. حالىق پەن ءۇي جانۋارلارىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءتونۋى مۇمكىن قاۋىپكە بايلانىستى سىلەۋسىندى ۇيىقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان. الايدا پروتسەدۋرا جۇرگىزىلمەي تۇرىپ، اڭ ءولىپ قالعان.
سىلەۋسىننىڭ ولەكسەسى مەن بيولوگيالىق ۇلگىلەر وبلىستىق ۆەتەريناريالىق زەرتحاناعا قۇتىرما اۋرۋىن انىقتاۋ نەمەسە جوققا شىعارۋ ءۇشىن جىبەرىلدى. زارداپ شەككەن جانۋارلار وقشاۋلانىپ، ۆەتەرينارلىق باقىلاۋعا الىندى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، تۇرعىنداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ تونبەگەن. وڭىردەگى ەپيزووتيالىق جاعداي ۆەتەريناريالىق قىزمەتتىڭ باقىلاۋىندا، مونيتورينگ جالعاسىپ جاتىر.
