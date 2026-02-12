قوستاناي وبلىسىندا ءبىر اۋىلدىڭ تۇرعىندارى ىشىمدىكتەن باس تارتتى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسى امانگەلدى اۋدانى قابىرعا اۋىلدىق وكرۋگىندە بارلىق ساۋدا ورىندارى الكوگولدىك ونىمدەردى ساتۋدان ەرىكتى تۇردە باس تارتتى.
وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، اۋىلداعى دۇكەن يەلەرىمەن تۇسىندىرمە جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. وسى كەلىسسوزدەردەن كەيىن كاسىپ يەلەرى بۇل شەشىمدى ءبىراۋىزدان قولداپ، ىشىمدىك ساتۋدى ءوز ەركىمەن توقتاتۋعا كەلىستى.
قابىرعا اۋىلىندا 214 تۇرعىن بار. بۇل باستاماعا اۋىل تۇرعىندارى قولداۋ ءبىلدىردى. ساۋالناما قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعى اۋىلدا الكوگولدى ونىمدەردى ساتۋعا تىيىم سالۋدى قولدايتىنىن انىقتادى.
قابىرعا اۋىلى بۇل باستاما تولىعىمەن جۇزەگە اسقان وڭىردەگى العاشقى اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ ءبىرى بولدى.
اۋدان پروكۋرورىمەن جەكە كەزدەسۋدە اۋىلدىڭ تۇرعىندارى شەشىمدى قولدايتىندىقتارىن جەتكىزدى. سوڭعى ءۇش جىلدا اۋىلدا ىشىمدىك ىشۋگە قاتىستى بىردە- ءبىر قىلمىستىق نەمەسە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلمەگەنى اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، پاۆلودار وبلىسىندا 20 اۋىل، شىعىس قازاقستاندا 22 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى.