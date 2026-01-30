قوسشىداعى 10 جاسار قىزدىڭ ءولىمى: دارىگەرلەر سەبەبىن ءالى انىقتاي الماي وتىر
استانا. قازاقپارات – قوسشى قالاسىندا 10 جاستاعى قىز بالانىڭ ءولىمى تىركەلدى. بالا اناسىنىڭ قولىندا جەدەل جاردەم كولىگىنە جەتكىزىلگەن، ءبىراق بيولوگيالىق ءولىم دياگنوزى قويىلدى.
مەديتسينالىق قىزمەت سەبەبىن ءالى انىقتاي الماي وتىر. تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلۋدە.
2026-جىلعى 29-قاڭتاردا قوسشى قالاسىندا ساعات 16:18 دە 152-جەدەل جاردەم قىزمەتىنە شاقىرۋ ءتۇستى. شاقىرۋ مازمۇنى: «باس اۋرۋى، جۇرەك اينۋ». شاقىرۋ جاساعان ادامنىڭ ايتۋىنشا، جاراقات جوق، دەنە تەمپەراتۋراسى كوتەرىلمەگەن، قۇرىسۋلار بولماعان.
ومىرىنە قاۋىپ تونگەن بەلگىلەر بولماعاندىقتان، شاقىرۋ 4-ساناتتاعى جەدەلدىكپەن جىبەرىلگەن. شاقىرۋ 16:34 تە قابىلدانىپ، سول ۋاقىتتا موبيلدى بريگادانىڭ قىزمەتىنە بەرىلىپ، 16:35 تە جولعا شىققان. بريگادا 16:37دە وقيعا ورنىنا كەلگەن.
كەيىننەن جاعدايدىڭ ناشارلاعانى تۋرالى قايتالاپ قوڭىراۋ تۇسكەن، سوندىقتان شاقىرۋ 2-ساناتقا قايتا تىركەلىپ، 4-بريگاداعا تاپسىرىلعان.
بالانىڭ بۇرىنعى اۋرۋى تۋرالى
مەديتسينالىق باسشىلاردىڭ حابارلاۋىنشا، اناسىنىڭ ايتۋىنشا، 10 جاستاعى بالا برونحيالدى استما اۋرۋىمەن اۋىرعان.
بريگادا كەلگەندە، بالا اناسى مەن اپكەسىنىڭ قولىندا جەدەل جاردەم كولىگىنەن جەتكىزىلگەن. بۇل جاعدايدا بريگادا دەرەۋ جاعدايعا ساي رەانيماتسيالىق شارالاردى وتكىزگەن.
دياگنوز: بيولوگيالىق ءولىم، سەبەبى بەلگىسىز
كورسەتىلگەن مەديتسينالىق شارالارعا قاراماستان، قارالعان كەزدە دياگنوز: بريگادا كەلمەي تۇرىپ بيولوگيالىق ءولىم بولىپ تابىلدى. ءولىمنىڭ ناقتى سەبەبى ءالى بەلگىسىز دەپ حابارلاندى.
تەرگەۋ شارالارى
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قوسشىداعى مەكتەپتە 10 جاستاعى قىز بالانىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلۋدە.
ەسكە سالساق، اقمولا وبلىسىنىڭ قوسشى قالاسىندا قوعامدىق مادەني-سپورت كەشەنىندە وتكەن ساباق كەزىندە 10 جاستاعى قىز بالا كوز جۇمدى.