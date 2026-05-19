قوسشى باعىتىنداعى LRT جەلىسىن قانداي كومپانيا سالاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قوسشى باعىتىنا جۇرگىزىلەتىن LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىن China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. ،Ltd كومپانياسى جۇزەگە اسىرادى.
بۇل تۋرالى City Transportation Systems كومپانياسى BAQ. KZ رەداكسياسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.
قۇرىلىستى LRT- نىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ مەردىگەرى - China Railway Asia-Europe Construction Investment Co.،Ltd كومپانياسى جۇرگىزەدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ازىرگە قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ بەلسەندى كەزەڭى قاشان باستالاتىنى جانە جوبانىڭ ناقتى قاشان اياقتالاتىنى بەلگىسىز. كومپانيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ جۇزەگە اسۋى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە بايلانىستى بولادى.
سونداي-اق جوبانىڭ بولجامدى قۇنى دا ازىرگە ايتىلعان جوق. قارجىلاندىرۋ كوزدەرى مەن تۇپكىلىكتى قۇنى جوبالىق قۇجاتتاما دايىن بولعاننان كەيىن انىقتالادى.
CTS مالىمەتىنشە، LRT- نىڭ قارقارالى تاسجولى بويىمەن وتەتىن ەكىنشى كەزەڭىن سالۋ كەزىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويۋ، جولدى جابۋ نەمەسە قازىرگى جول قوزعالىسى سىزباسىن ايتارلىقتاي وزگەرتۋ جوسپارلانىپ وتىرعان جوق.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين قوسشى باعىتىنا LRT سالۋ قىمبات جوباعا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن. ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي قۇرىلىستى تەك بيۋجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋ قيىنعا سوعۋى ىقتيمال.
سونىمەن قاتار مينيستر مۇنداي جوبالار حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارى مەن سەرىكتەستەر تاراپىنان جاقسى قولداۋ تاباتىنىن دا اتاپ وتكەن ەدى.