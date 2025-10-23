ق ز
    قور نارىعىندا دوللار ەكىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,11 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,53 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,59-627,41 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,43 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 537,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,53 تەڭگە، ساتۋ - 630,55 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,20 تەڭگە، ساتۋ - 80,07 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 22-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,53 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
