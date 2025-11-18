ق ز
    قور نارىعىندا دوللار 521 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 521,01 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 524,14 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 522,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,10 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 604,04-608,39 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 519,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,57 تەڭگە، ساتۋ - 611,58 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,02 تەڭگە، ساتۋ - 78,85 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 17-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,14 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
