قور نارىعىندا دوللار باعامى 4 تەڭگەگە ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,24 تەڭگەگە ءوسىپ، 471,93 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 467,58 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,45 تەڭگە، ساتۋ - 73,09 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 470,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 546,70-551,91 تەڭگە، ال رۋبل 6,36-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 18-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,34 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,58 تەڭگە بولدى.