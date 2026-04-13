قولدانىستاعى كولىكتەردى ساتىپ الۋ: الاياقتاردان قالاي ساقتانۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - قولدانىستاعى اۆتوكولىك ساتىپ الۋ سالاسىندا دا الاياقتار ءتۇرلى ايلا-تاسىلدەردى جيى قولدانادى. ماماندار ەڭ كەڭ تارالعان سحەمالاردى اتاپ، ودان قورعانۋدىڭ جولدارىن ءتۇسىندىردى.
الاياقتار قالاي ارەكەت ەتەدى؟
Finratings.kz مالىمەتىنشە، كوبىنە قاسكويلەر ادامداردىڭ سەنىمى مەن اسىعىس شەشىم قابىلداۋىن پايدالانادى. ساتىپ الۋعا نيەت بىلدىرگەن ادامعا «ءتيىمدى ۇسىنىستى جىبەرىپ الماڭىز» دەگەن قىسىم جاسالىپ، كولىكتى تەكسەرۋگە دە ۋاقىت بەرىلمەيدى. ساراپشىلار مالىمەتىنشە، نەگىزگى قۇرالدار - الدىن الا تولەم تالاپ ەتۋ، جالعان حابارلاندىرۋلار جانە پسيحولوگيالىق قىسىم.
الدىن الا تولەم مەن جالعان حابارلاندىرۋلار
ەڭ كەڭ تارالعان تاسىلدەردىڭ ءبىرى - باعانى ادەيى تومەندەتۋ. ساتۋشى مۇنى «شۇعىل ساتۋ»، «شەتەلگە كوشۋ» نەمەسە «اقشا قاجەت» دەپ تۇسىندىرەدى. وسىلايشا، ساتىپ الۋشى مۇنى «ۇتىمدى مۇمكىندىك» دەپ قارايدى.
كەيىن «باسقا دا الۋشىلار كوپ» دەگەن سىلتاۋمەن كولىكتى «برونعا الۋ» ءۇشىن الدىن الا اقشا سۇرالادى. قاراجات اۋدارىلعان سوڭ، ساتۋشى بايلانىسقا شىقپاي قويادى.
تاعى ءبىر ءتاسىل - حابارلاندىرۋ كوشىرمەلەرى. الاياقتار شىنايى ۇسىنىستاردى كوشىرىپ، بايلانىس دەرەكتەرىن وزگەرتىپ، ارزانداتىلعان باعامەن قايتا جاريالايدى. سوڭى - سول باياعى: الدىن الا تولەمنەن كەيىن اقشا قايتارىلمايدى.
كەيبىر جاعدايلاردا ساتۋشى ءوزىن باسقا قالادا نەمەسە شەتەلدە ءجۇرمىن دەپ تانىستىرىپ، كولىكتى اۆتوۆوزبەن جەتكىزىپ بەرۋدى ۇسىنادى. ءبىراق جەتكىزۋ ءۇشىن الدىن الا تولەم تالاپ ەتىلەدى. اقشا اۋدارىلعان سوڭ، «ساتۋشى» جوعالىپ كەتەدى.
جاڭا تاسىلدەر: كريپتوۆاليۋتا مەن سەنىمگە كىرۋ
سوڭعى ۋاقىتتا الاياقتار ءوزىن شەتەلدىك ازامات نەمەسە حالىقارالىق كومپانيا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىراتىن بولعان. اڭگىمە كولىك ساتىپ الۋدان باستالىپ، كەيىن «ءتيىمدى ينۆەستيتسيالارعا» ويىسادى.
جابىرلەنۋشىگە كريپتوۆاليۋتا نەمەسە قارجىلىق جوبالار ۇسىنىلادى. بۇل اۆتوكولىككە مۇلدە قاتىسى جوق، تەك اقشا الۋعا باعىتتالعان سحەما.
كەي جاعدايدا الاياقتار ۇزاق ۋاقىت بايلانىستا بولىپ، سەنىمگە كىرىپ الادى. كەيىن «جەڭىل تابىس» ۇسىنۋ ارقىلى قارجى سۇرايدى.
ساتۋشىلار دا قاۋىپتەن تىس ەمەس
تاۋەكەل تەك ساتىپ الۋشىلارعا عانا ەمەس، ساتۋشىلارعا دا قاتىستى. مىسالى، جالعان ساتىپ الۋشىلار ۆيدەوقوڭىراۋ ارقىلى VIN- كودتى كورسەتۋدى سۇرايدى. سول ساتتە تەلەفونعا كەلگەن كودتى بايقاتپاي الىپ، اككاۋنتتاردى بۇزۋى مۇمكىن.
تاعى ءبىر كەڭ تارالعان ءادىس - جالعان تەحنيكالىق قولداۋ قىزمەتى. ساتۋشىعا «رەسمي سايت» سىلتەمەسى جىبەرىلىپ، جەكە دەرەكتەر مەن SMS- كود ەنگىزۋ سۇرالادى.
ءوزىڭىزدى قالاي قورعاۋعا بولادى؟
ساراپشىلار ەڭ الدىمەن كولىكتى جەكە بارىپ تەكسەرمەي تۇرىپ اقشا اۋدارماۋعا كەڭەس بەرەدى. الدىن الا تولەم تالاپ ەتىلسە، بۇل - كۇمان تۋدىراتىن بەلگى.
سونداي-اق كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەۋ، SMS ارقىلى كەلگەن كودتاردى ەشكىمگە بەرمەۋ ماڭىزدى. كەز كەلگەن «رەسمي» سۇرانىستى دا قايتا تەكسەرگەن ءجون.