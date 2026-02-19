قوعامدىق ۇيىمدار قازاقستاننىڭ جانە پرەزيدەنتتىڭ اتىنان مەملەكەتتىك ەمەس ناگرادالارمەن ماراپاتتاي المايدى
استانا. KAZINFORM - قوعامدىق ۇيىمدارعا قازاقستاننىڭ جانە پرەزيدەنتتىڭ اتىنان مەملەكەتتىك ەمەس ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋعا جول بەرىلمەيدى. بۇل جايىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- 2025 -جىلى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارى تۋرالى» زاڭنىڭ 42-بابىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قوعامدىق بىرلەستىكتەرگە، قوعامدىق قورلارعا، باسقا دا ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارعا سىرتقى ءتۇرى مەن اتاۋى مەملەكەتتىك ناگرادالارعا تولىقتاي نەمەسە قانداي دا ءبىر بولىگى ۇقساس وردەندەر مەن مەدالداردى، ومىراۋعا تاعاتىن بەلگىلەر مەن ولارعا قوسا بەرىلەتىن قۇجاتتاردى تاعايىنداۋعا جانە جاساۋعا تىيىم سالۋ نورمالارى كوزدەلدى.
سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ، قازاقستان حالقىنىڭ جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان مەملەكەتتىك ەمەس ناگرادالارمەن ناگرادتاۋعا جول بەرىلمەيدى.
بۇل رەتتە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ەلىمىزدە تىركەلگەن 20 مىڭعا جۋىق قوعامدىق ۇيىمعا تۇراقتى تۇردە تالداۋ جانە مونيتورينگ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازىرگى تاڭدا مادەنيەت مينيسترلىگى حالىقارالىق، ونىڭ ىشىندە ت م د ەلدەرىنىڭ تاجىريبەسىن زەردەلەي وتىرىپ، «قوعامدىق بىرلەستىكتەر تۋرالى» جانە «كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمدار تۋرالى» زاڭدارعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ ءۇشىن زاڭ جوباسىن ازىرلەپ، پىسىقتاپ جاتىر. ونداعى نورمالار قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ، قوعامدىق قورلاردىڭ، باسقا دا ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ ناگرادالارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
- زاڭ قابىلدانعان جاعدايدا قوعامدىق بىرلەستىكتەر ەلىمىزدىڭ جانە شەتەل ازاماتتارىن قوعامدىق ۇيىمدارعا سىڭىرگەن ەڭبەكتەرى ءۇشىن عانا وزدەرىنىڭ ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋعا قۇقىلى بولادى. بۇعان قوسا قوعامدىق ۇيىمداردىڭ ماراپاتتارىن تىركەۋگە قاتىستى ماسەلەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا جانە «قوعامدىق بىرلەستىكتەر تۋرالى» زاڭىنا سايكەس ەلىمىزدە تىركەلگەن بارلىق قوعامدىق بىرلەستىك، ءارتۇرلى قوعامدىق قورلار جانە باسقا دا كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمدارمەن تالقىلانادى، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، سەرىك جۇمانعارين ەلىمىزدە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى» پلاتفورماسى جۇمىس ىستەيتىندىگىنە نازار اۋدارتادى.
- سونداي-اق اسكەري، ارناۋلى مەملەكەتتىك، قۇقىق قورعاۋ جانە ورتالىق اتقارۋشى ورگانداردىڭ ۆەدومستۆولىق ناگرادالارىن ەسەپكە الۋ جانە سالانى جۇيەلەۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىمەن بىرلەسە وتىرىپ، «ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى» پلاتفورماسى جاسالدى. اقپاراتتىق جۇيەدە ءاربىر مەملەكەتتىك ورگاننىڭ وزىنە تيەسىلى مەدالدارى مەن توسبەلگىلەرىنىڭ جالپى سانى، تابىستالعان ادامدار جانە ولاردى بەرۋ نەگىزدەمەلەرى تۋرالى اقپاراتتار، ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردى تابىستاۋ جونىندەگى كوميسسيا تۋرالى مالىمەتتەر قامتىلاتىن بولادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن پەداگوگتەر مەدالدى نەگە ساتىپ الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي