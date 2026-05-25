قۇربان ايت مەرەكەسى الدىندا قازاقستاندا مال باعاسى ءوستى
استانا. قازاقپارات - 27-29-مامىر ارالىعىندا مۇسىلماندار قاسيەتتى قۇربان ايت مەرەكەسىن اتاپ وتەدى. وسى قارساڭدا ساراپشىلار قۇرباندىققا شالىناتىن مال باعاسىنىڭ وسكەنىن تىركەدى.
Energyprom مالىمەتتەرى بويىنشا، قازاقستاندا اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ باسىم بولىگى بويىنشا مال سانى ءوسۋىن جالعاستىرۋدا. 2026-جىلعى ناۋرىزدىڭ سوڭىنداعى مالىمەتتەر بويىنشا، ءىرى قارا مال سانى 9,2 ميلليون باسقا جەتتى - ءبىر جىل بۇرىنعىمەن سالىستىرعاندا 2,9 پايىزعا ارتىق.
سونىڭ ىشىندە سيىر سانى 2,8 پايىزعا ۇلعايىپ، 4,5 ميلليون باستى قۇرادى. قوي سانى 2,3 پايىزعا ءوسىپ، 21,1 ميلليون باستان استى، ال ەشكى سانى 2,1 پايىزعا كوبەيىپ، 2 ميلليون باسقا جەتتى.
ەڭ ەلەۋلى ءوسىم جىلقى شارۋاشىلىعىندا تىركەلدى: ءبىر جىلدا بىردەن 7,1 پايىزعا ارتىپ، 4,8 ميلليون باستى قۇرادى. تۇيە سانى 2 پايىزعا ءوسىپ، 312,6 مىڭ باستى قۇرادى.
ەلدەگى مالدىڭ نەگىزگى بولىگى ءالى دە حالىق شارۋاشىلىقتارى مەن فەرمەرلىك سەكتوردا شوعىرلانعان. ماسەلەن، 9,2 ميلليون باس ءىرى قارا مالدىڭ 4,2 ميلليوننان استامى حالىق شارۋاشىلىقتارىندا، تاعى 4 ميلليونعا جۋىعى جەكە كاسىپكەرلەر مەن شارۋا قوجالىقتارىندا باعىلۋدا.
وسىنداي جاعداي قوي شارۋاشىلىعىندا دا بايقالادى: 21,1 ميلليون قويدىڭ جارتىسىنان استامى فەرمەرلىك قوجالىقتاردا ساقتالۋدا. ەشكى شارۋاشىلىعىندا حالىق شارۋاشىلىقتارى باسىمدىققا يە، مۇندا جالپى ساننىڭ 1,3 ميلليوننان استام باسى شوعىرلانعان.
ءىرى قارا مال سانى بويىنشا ەڭ ءىرى ايماق - تۇركىستان وبلىسى، مۇندا 1,2 ميلليون باس مال ەسەپكە الىنعان. سونداي-اق، بۇل وبلىس سيىر (590,6 مىڭ)، قوي (4,7 ميلليون) جانە جىلقى (509,6 مىڭ) سانى بويىنشا دا كوش باستاپ تۇر. ەشكىنىڭ ەڭ كوپ سانى جەتىسۋ وبلىسىندا تىركەلدى - 232 مىڭ باس. ال تۇيە ەڭ كوپ باعىلاتىن ءوڭىر ماڭعىستاۋ وبلىسى بولدى - 113,6 مىڭ باس، بۇل ەلدەگى جالپى تۇيە سانىنىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامىن قۇرايدى.
مال باسىنىڭ ءوسۋى ونىڭ قىمباتتاۋىمەن قاتار جۇرۋدە. اعىمداعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا بازارلارداعى ءبىر سيىردىڭ ورتاشا باعاسى 489,3 مىڭ تەڭگەنى، بۇقا - 526,7 مىڭ تەڭگەنى، جىلقى - 581,3 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى. اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ نەگىزگى تۇرلەرى اراسىندا ەڭ قىمباتى تۇيەلەر بولدى: ءىرى تۇيەنىڭ (ىنگەن ەمەس) ورتاشا قۇنى 804 مىڭ تەڭگەدەن، ال ىنگەننىڭ باعاسى 782 مىڭ تەڭگەدەن استى. قويلار ورتاشا ەسەپپەن ءبىر باس ءۇشىن 77,2 مىڭ تەڭگەدەن، قوشقارلار - 86,3 مىڭ تەڭگەدەن، ال ەشكىلەر - 46,3 مىڭ تەڭگەدەن ساتىلدى.
قۇربان ايت قارساڭىندا قۇرباندىققا شالىناتىن مالعا دەگەن ماۋسىمدىق سۇرانىستىڭ ارتۋى دا نارىققا قوسىمشا اسەرىن تيگىزۋدە.
2026-جىلى قازاقستاندا تۇڭعىش رەت ق م د ب- نىڭ ارنايى پلاتفورماسى ارقىلى ونلاين رەجيمىندە قۇرباندىق شالۋ مۇمكىندىگى ىسكە قوسىلدى. بۇل مال ساتىپ الۋ مەن ەت تاراتۋدىڭ ۇيرەنشىكتى فورماتىن ءىشىنارا وزگەرتۋى مۇمكىن.
قۇرباندىق شالۋ قىزمەتىنىڭ باعاسى تاڭدالعان مال ءتۇرى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى بولادى.
ماسەلەن، ءىرى قارا مال (ءى ق م) ءۇشىن 630 مىڭنان 945 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، قوي ءۇشىن - 100 مىڭنان 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، ەشكى (تەكە) ءۇشىن - 55 مىڭنان 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن سۇرالادى. ال تۇيەگە تاپسىرىس بەرۋگە بولاتىن بارلىق ايماقتاردا ءبىرىڭعاي باعا - 1,1 ميلليون تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.
وندىرۋشىلەردەگى مال شارۋاشىلىعى ءونىمىنىڭ تىرىدەي سالماقتاعى قۇنى ءبىر جىل ىشىندە مالدىڭ بارلىق نەگىزگى تۇرلەرى بويىنشا ءوستى.
اعىمداعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ءىرى قارا مال باعاسى وتكەن جىلدىڭ ساۋىرىمەن سالىستىرعاندا 15,6 پايىزعا، جىلقى - 9 پايىزعا، قوي - 8,8 پايىزعا ارتتى.
ءى ق م باعاسىنىڭ ەڭ ايتارلىقتاي ءوسىمى اباي وبلىسىندا تىركەلدى - ءبىر جىلدا بىردەن 42,1 پايىزعا وسكەن.
سونداي-اق باعانىڭ ەلەۋلى قىمباتتاۋى قاراعاندى (32,3 پايىزعا)، تۇركىستان (30,3 پايىزعا) جانە قوستاناي (28,8 پايىزعا) وبلىستارىندا بايقالدى.
جىلقى سەگمەنتىندە ەڭ جوعارى باعا ءوسىمى اباي (38,8 پايىزعا) جانە ماڭعىستاۋ (24,5 پايىزعا) وبلىستارىندا، ال قوي بويىنشا - اباي (42 پايىزعا) جانە اتىراۋ (28,7 پايىزعا) وبلىستارىندا بەلگىلەندى.
بۇل رەتتە، سوڭعى جىلداردىڭ ديناميكاسى باعا ءوسىمىنىڭ ءدال وسى 2026-جىلى جەدەلدەگەنىن كورسەتەدى. ەگەر 2023-2025-جىلدارى ءى ق م قۇنى جىلىنا 4 پايىز- 6 پايىز شەگىندە عانا وسسە، اعىمداعى جىلى ءوسىم قارقىنى 15,6 پايىزعا دەيىن ارتتى. وسىنداي ءۇردىس قوي مەن جىلقى بويىنشا دا بايقالىپ وتىر.
تۇتاستاي العاندا، قازاقستاننىڭ مال شارۋاشىلىعى نارىعى مال سانى بويىنشا دا، جانۋارلاردىڭ قۇنى بويىنشا دا كەڭەيۋىن جالعاستىرۋدا. دەگەنمەن، ۇسىنىستىڭ ارتۋىمەن قاتار، اسىرەسە ءداستۇرلى ماۋسىمدىق سۇرانىسقا بايلانىستى سەگمەنتتەردە باعا قىسىمى دا كۇشەيىپ كەلەدى.
قۇربان ايت اياسىندا بۇل ءۇردىس، ەلدەگى مال باسىنىڭ ۇزدىكسىز وسۋىنە قاراماستان، حالىق شىعىندارىنىڭ ودان ءارى ارتۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
