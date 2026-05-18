قۇربان ايت-2026: قۇرباندىققا شالىناتىن مال قانشا تۇرادى؟
استانا. KAZINFORM – قۇربان ايت قارساڭىندا رەسپۋبليكا بويىنشا مال سوياتىن ارنايى ورىندار بەلگىلەندى. بۇل تۋرالى سپيكەر ەرمەك قاسبولات ۇلى ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرباندىق شالۋعا ارنالعان ورىندار ەلىمىزدىڭ بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا قاراستىرىلعان.
استانادا قۇرباندىق شالاتىن ارنايى ورىن رەتىندە «Big Shanghai» جانە «جايلاۋ» بازارلارى بەلگىلەندى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سپيكەر بيىلعى مال باعاسىنا دا توقتالدى.
مال باعاسىنا كەلەتىن بولساق، قازىر ءار مالشى ءوز جاعدايىنا قاراي نارىقتىق باعامەن ساتىپ جاتىر. وبلىستاردان الدىن الا سۇراتىلعان مالىمەتتەرگە سايكەس، مال باعالارىن ارنايى سايتتان كورۋگە بولادى، - دەدى ەرمەك قاسبولات ۇلى.
سايتتاعى مالىمەتكە سايكەس:
ءبىر قويدى قۇرباندىققا شالۋ قۇنى - 125 مىڭ تەڭگە؛
ءىرى قارانى جەكە اتىنان شالعىسى كەلەتىن ازاماتتار ءۇشىن باعا - 875 مىڭ تەڭگە؛
ال ءىرى قارانى جەتى ادام بىرىگىپ شالاتىن بولسا، ءار ادام 125 مىڭ تەڭگەدەن تولەيدى.
ايتا كەتەيىك، قۇربان ايت كۇندەرى ەلىمىز بويىنشا ونلاين قۇرباندىق شالۋ قىزمەتى دە قولجەتىمدى بولادى.
بۇعان دەيىن ق م د ب قۇربان شالۋدىڭ ەرەجەلەرىن ەسكەرتكەن ەدى.