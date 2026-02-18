قۇلاپ قالعان 55 جاسار ءپىلدى قۇتقارۋ وپەراتسياسى دراماعا اينالدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانياداعى حايۋاناتتار باعىندا 55 جاسار ءپىل بۇيىرىمەن قۇلاپ، قۇتقارۋ وپەراتسياسى باستالدى. بۇل دراماعا تولى جاعداي بولدى، دەپ جازدى DW باسىلىمى.
وپەل حايۋاناتتار باعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى 55 جاسار ليلاك ەسىمدى ءپىلدى بۇيىرىمەن جاتقان كۇيىندە تاپقان. سالماعى 3,7 توننا بولاتىن جانۋار وزدىگىنەن تۇرا الماعان، بۇل قاراۋشىلاردى الاڭداتقان. سەبەبى پىلدەر مۇنداي قالىپتا ۇزاق جاتسا، ىشكى اعزالارىنا زيان كەلۋى مۇمكىن.
ءپىلدى قۇتقارۋ ءۇشىن ارنايى جابدىقتارى بار 11 ءورت ءسوندىرۋشى شاقىرىلعان. ولاردىڭ ىشىندە ۇلكەن ۇرلەمەلى جاستىق تا بولعان. جاستىق ليلاكتىڭ استىنا قويىلىپ، ونى جەم-شوپپەن ازداپ قوزعالتقاننان كەيىن جاستىق ۇرلەنگەن. سونىڭ ارقاسىندا ءپىل قايتادان اياعىنا تۇرعان.
حايۋاناتتار باعىنىڭ وكىلدەرى مۇنداي وپەراتسيالار سيرەك كەزدەسەتىنىن، ءبىراق بىرەگەي جاعداي ەمەس ەكەنىن ايتتى. شامامەن 15 جىل بۇرىن مۇندا تاعى ءبىر ءپىل قۇلاپ، ونى دا ءورت سوندىرۋشىلەردىڭ كومەگىمەن تۇرعىزعان. ال ليلاك وقيعادان كەيىن بىردەن تاماقتانىپ، ءوزىن جاقسى سەزىنە باستاعان.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جانۋارلارعا 400 دەن استام جاعدايدا كومەك كورسەتتى.
بۇل كورسەتكىش تەك رەسمي تىركەلگەن شاقىرتۋلاردى قامتيدى. ناقتى جاعدايلار سانى بۇدان دا كوپ.