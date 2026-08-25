قازىرگى زامان ايەلى مەن ەرى: كىم، قالاي وزگەردى؟
استانا. KAZINFORM - ايەلدەر سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي وزگەردى. كوپ جاعدايدا بۇل وزگەرىس ءوز قالاۋىنان گورى، جاڭا زامان تالاپتارىنا بەيىمدەلۋ قاجەتتىلىگىنەن تۋىندادى. سەبەبى ايەل وزگەرمەسە، ەرلەر باسىم جەردە ولارمەن بىردەي قىزمەتتە، قوعامدا مويىندالۋ الدەقايدا قيىن ەدى.
بۇگىندە ساۋاتتى، ءبىلىمدى، ءوزىن-ءوزى اسىراپ جۇرگەن ايەلدەر كوپ. ءوز كاسىبى، مانسابى بار. اتا-اناسىنا، بالالارىنا، ءتىپتى تۋعان-تۋىستارىنا كومەكتەسەدى. دەنە بىتىمىنە، دەنساۋلىعىنا، سىرتقى كەلبەتىنە كوڭىل بولەدى. ساياحاتتايدى، ءتىل ۇيرەنەدى، ءوز پسيحولوگياسىمەن جۇمىس ىستەيدى. انا بولۋدى دا، كاسىبي دامۋدى دا قاتار الىپ جۇرۋگە تىرىسادى. ال ەر ادامداردا وسى قارقىن بايقالا ما؟
ارينە، ءبىلىمدى، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى، ءوزىن دامىتاتىن ەر ادامدار بار. ءبىراق كەيبىر الەۋمەتتىك تەندەنتسيالارعا قاراساق، ولاردىڭ وزگەرۋ قارقىنى ايەلدەردەگى وزگەرىس جىلدامدىعىمەن سالىستىرعاندا باياۋىراق كورىنەدى. سونىڭ ىشىندە ەر ادامداردىڭ الەۋمەتتىك، ەموتسيونالدىق دامۋىنا قاتىستى ماسەلەلەر دە ءجيى ايتىلادى. مۇنىڭ سەبەبى نەدە؟
جاراتىلىستىڭ اسەرى بار. ءيا، ەر مەن ايەلدىڭ بيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرى، رەپرودۋكتيۆتىك ءرولى، تاۋەكەلگە بارۋ دەڭگەيى ءارتۇرلى. ءبىراق ادامنىڭ بۇكىل مىنەز-قۇلقىن تەك بيولوگيامەن ءتۇسىندىرۋ دە دۇرىس بولماس. سەبەبى تانگە اقىل، مادەنيەت، تاربيە، قوعامنىڭ اسەرى قوسىلادى.
ۇزاق ۋاقىت بويى كوپتەگەن قوعامدا ەر ادامنان نەگىزىنەن اقشا تابۋ، وتباسىن اسىراۋ، سىرتقى الەممەن كۇرەسۋ تالاپ ەتىلدى.
ال ايەل بۇرىننان وتباسىنى ۇستاۋ، بالا تاربيەلەۋ، ەموتسيالىق جىلۋلىقپەن ءبولىسۋ سياقتى مىندەتتەردى اتقارىپ كەلدى. بۇگىندە وسى فۋنكتسيالارىنا قوسا ول ءارى انا، ءارى مامان، ءارى كاسىپكەر، ءارى قوعامنىڭ بەلسەندى مۇشەسى بولۋعا تىرىسادى.
مىنە، وسى جەردە بەلگىلى ءبىر الشاقتىق پايدا بولعانداي. ويتكەنى كەيبىر جاعدايلاردا ەر ادامدار بۇرىنعى مىندەتتەرىمەن شەكتەلىپ، قازىرگى قوعام تالاپ ەتىپ وتىرعان جاڭا الەۋمەتتىك جانە ەموتسيالىق رولدەردى مويىنداپ، قابىلداۋعا ءالى دە بەيىمدەلىپ جاتىر.
ابزالىندا
ءوسىپ كەلە جاتقان ۇلدارعا جاڭا زامان تالاپتارىنا بەيىمدەلۋ جولدارىن كورسەتۋىمىز كەرەك. سەبەبى ايەلدە بۇرىنعىداي «ماعان قامقور بولاتىن ەر كەرەك» دەگەن قاجەتتىلىك ازايدى. ەندى تەك تابىس تاۋىپ، تۇزدەگى اكە بولۋ جەتكىلىكسىز.
قازىرگى تاڭدا ەرلەردەن ەموتسيونالدىق ينتەللەكت، جاۋاپكەرشىلىك قاسيەتتەرىنىڭ بولۋى اسا تالاپ ەتىلەدى. ايەلىن تىڭداي الاتىن، قاجەت كەزىندە قولدايتىن، بالامەن ەموتسيونالدىق بەرىك قاتىناس ورناتا الۋى وتە ماڭىزدى. ءوز ومىرلەرىن ەرلەردەن كەم ەمەس جاساپ جۇرگەن قىز-كەلىنشەككە قازىر جاي اسىراۋشى ازدىق ەتەتىندەي. ايەلدەرگە قازىر وزىمەن دەڭگەيلەس مىقتى سەرىكتەس كەرەك. ۇلدارىمىزدى وسىعان دايىنداۋىمىز كەرەك.
دينارا بولات
ult.kz