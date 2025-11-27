قازىر فەلدشەرلەردىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىسىنىڭ مولشەرى قانداي
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن كوتەرۋگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- قازىر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ۇكىمەت مۇشەلەرىمەن بىرلەسە جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر. 2020-2023 -جىلدارى دارىگەرلەرگە 30 پايىزعا، ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە جالاقى 20 پايىزعا وسكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ال مەديتسينالىق ەمەس قىزمەتكەرلەردىڭ، ونىڭ ىشىندە جەدەل جاردەم جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ جالاقىسى 2024 -جىلعا دەيىن %18 عا ءوستى. قازىر بۇل ماسەلە بويىنشا جۇمىستار تالقىلانىپ جاتىر، ياعني ءتيىستى ەسەپتەۋلەر دە دايىندالدى. مەنىڭ ويىمشا، ۇكىمەت قولداسا، كەلەر جىلدان باستاپ جالاقىنى كوتەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ت. سۇلتانعازيەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس، قازىر فەلدشەرلەردىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىسى شامامەن 180-190 مىڭ تەڭگە، ال ەڭبەك وتىلىنە قاراي 260 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. جۇرگىزۋشىلەر 160-180 مىڭ تەڭگە الىپ ءجۇر.
- الداعى ۋاقىتتا جالاقى قانشالىقتى وسەتىنىن ناقتى ايتۋ ەرتە. قازىر قارجى مينيسترلىگىمەن ناقتى كولەمدى تالقىلاپ جاتىرمىز، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، تيمۋر سۇلتانعازيەۆ كەلەسى جىلى فەلدشەرلەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ ءۇشىن قوسىمشا 10 ميلليارد تەڭگەدەي قاراجات كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.