ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازىر فەلدشەرلەردىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىسىنىڭ مولشەرى قانداي

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن كوتەرۋگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Сельский фельдшер из Павлодарской области: За 15 лет ни разу не посещала мысль оставить свое дело
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    - قازىر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ۇكىمەت مۇشەلەرىمەن بىرلەسە جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر. 2020-2023 -جىلدارى دارىگەرلەرگە 30 پايىزعا، ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە جالاقى 20 پايىزعا وسكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ال مەديتسينالىق ەمەس قىزمەتكەرلەردىڭ، ونىڭ ىشىندە جەدەل جاردەم جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ جالاقىسى 2024 -جىلعا دەيىن %18 عا ءوستى. قازىر بۇل ماسەلە بويىنشا جۇمىستار تالقىلانىپ جاتىر، ياعني ءتيىستى ەسەپتەۋلەر دە دايىندالدى. مەنىڭ ويىمشا، ۇكىمەت قولداسا، كەلەر جىلدان باستاپ جالاقىنى كوتەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ت. سۇلتانعازيەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس، قازىر فەلدشەرلەردىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىسى شامامەن 180-190 مىڭ تەڭگە، ال ەڭبەك وتىلىنە قاراي 260 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. جۇرگىزۋشىلەر 160-180 مىڭ تەڭگە الىپ ءجۇر.

    - الداعى ۋاقىتتا جالاقى قانشالىقتى وسەتىنىن ناقتى ايتۋ ەرتە. قازىر قارجى مينيسترلىگىمەن ناقتى كولەمدى تالقىلاپ جاتىرمىز، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، تيمۋر سۇلتانعازيەۆ كەلەسى جىلى فەلدشەرلەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ ءۇشىن قوسىمشا 10 ميلليارد تەڭگەدەي قاراجات كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
