قازاقتىڭ ءداستۇرلى «ويۋ- ورنەگى» رەسمي تۇردە يسەسكو-نىڭ يسلام الەمى مۇرالارى تىزىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - ءتيىستى شەشىم 11- اقپاندا وتكەن يسەسكو يسلام الەمى مۇرالارى كوميتەتىنىڭ 13-سەسسياسىندا قابىلداندى، دەپ مالىمدەدى ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا ق ر مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين.
- ويۋ- ورنەك - مادەني بىرەگەيلىگىمىز بەن تاريحي ساباقتاستىعىمىزدى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى ەتنومادەني كود. ويۋ-ورنەكتىڭ يسەسكو-نىڭ بەدەلدى تىزىمىنە ەنۋى - قازاقستاننىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋدەگى ماڭىزدى قادام. بۇعان دەيىن، ياعني 2023 -جىلى يسەسكو تىزىمىنە تۇركى وركەنيەتىنىڭ باستى نىشاندارىنىڭ بىرىنە اينالعان ءداستۇرلى «توعىزقۇمالاق» ويىنى قوسىلعان بولاتىن.
پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىستارىندا بەرگەن تاپسىرمالارىنا سايكەس، قازاقستاننىڭ مادەني مۇرا نىساندارىن يۋنەسكو جانە يسەسكو تىزىمدەرىنە ەنگىزۋ جۇمىسى جالعاساتىن بولادى، - دەپ جازدى ەرلان قارين.