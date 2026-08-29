قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى قاي ەلدەردە جارامدى؟
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرى ۆەنا كونۆەنسياسىنا قوسىلعان 80 نەن استام ەلدە جارامدى.
جاقىندا قازاقستان مەن قىتاي جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا مويىنداۋ جونىندەگى كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋعا جاقىنداعانى تۋرالى اقپارات جاريالاندى. وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىق جۇرگىزۋشىلەر ۇلتتىق كۋالىگىمەن قانداي مەملەكەتتەردە كولىك تىزگىندەي الاتىنىن زەردەلەپ كوردىك.
قازاقستان 1994 -جىلدان بەرى جول قوزعالىسى تۋرالى ۆەنا كونۆەنتسياسىنىڭ مۇشەسى سانالادى. بۇل ەلىمىزدە بەرىلەتىن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن قامتاماسىز ەتەدى. سوندىقتان قازاقستاندىق قۇجاتتار كونۆەنتسياعا قوسىلعان كوپتەگەن مەملەكەتتەردە رەسمي تۇردە تانىلادى.
قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى قاي مەملەكەتتەردە جارامدى؟
بۇگىندە قازاقستاندا بەرىلگەن جۇرگىزۋشى كۋالىگى ۆەنا كونۆەنتسياسىنا قاتىسۋشى 80 نەن استام ەلدىڭ اۋماعىندا قولدانىلادى.
قازاقستان ازاماتتارى ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، فرانسيا، يتاليا، يسپانيا، شۆەيتساريا، نيدەرلاند، شۆەتسيا، نورۆەگيا، فينليانديا، پولشا، چەحيا، پورتۋگاليا، بەلگيا، گرەكيا سەكىلدى ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەردە ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىمەن كولىك جۇرگىزە الادى.
سونىمەن قاتار ۋكراينا، بەلارۋس، مولدوۆا، سەربيا، چەرنوگوريا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا مەن سولتۇستىك ماكەدونيا دا قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن مويىندايتىن مەملەكەتتەردىڭ قاتارىندا.
امەريكا قۇرلىعى
قازاقستاندىق قۇجاتتار لاتىن امەريكاسى مەن كاريب وڭىرىندەگى ءبىرقاتار مەملەكەتتەردە دە جارامدى. ولاردىڭ قاتارىندا برازيليا، مەكسيكا، چيلي، پەرۋ، ۋرۋگۆاي، ۆەنەسۋەلا، ەكۆادور، كۋبا، كوستا-ريكا جانە باگام ارالدارى بار.
افريكا ەلدەرى
قازاقستاندىق جۇرگىزۋشىلەر ەگيپەت، ماروككو، تۋنيس، كەنيا، گانا، سەنەگال، سەيشەل ارالدارى جانە وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىندا كولىك جۇرگىزە الادى. الايدا كەي جاعدايلاردا قوسىمشا تالاپتار كەزدەسەدى. مىسالى، ەگيپەتتە اۆتوكولىك جالداۋ ءۇشىن حالىقارالىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى قاجەت بولۋى مۇمكىن.
ازيا جانە وزگە مەملەكەتتەر
قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى رەسەيدە، قىتايدا، قىرعىزستاندا، وزبەكستاندا، تاجىكستاندا، تۇرىكمەنستاندا، ازەربايجاندا، ارمەنيادا، گرۋزيادا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە، يزرايلدە، يندونەزيادا، تايلاندتا، وڭتۇستىك كورەيادا، موڭعوليادا، فيليپپيندە، پاكىستاندا جانە يراندا جارامدى.
سونىمەن بىرگە كەيبىر مەملەكەتتەردە ۇلتتىق كۋالىكتەن بولەك قوسىمشا قۇجات تالاپ ەتىلەدى. ماسەلەن، جاپونيادا حالىقارالىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى نەمەسە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ رەسمي اۋدارماسى بولۋى شارت.
جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ەڭ وڭاي ەلدەر
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءتارتىبى مەملەكەتكە قاراي ايتارلىقتاي وزگەرەدى. كەي ەلدەردە راسىمدەۋ پروتسەسى بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن. مىسالى، مەكسيكانىڭ كەي وڭىرلەرىندە جۇرگىزۋشىلەر تەك تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرىپ، قىسقا ۋاقىت ىشىندە كۋالىك يەسى اتانا الادى.
كاتاردا دا تالاپتار سالىستىرمالى تۇردە قاراپايىم. تەوريالىق دايىندىق قىسقا مەرزىمدە وتەدى، ال تاجىريبەلىك سىناق قاتاڭ تالاپتارمەن ەرەكشەلەنبەيدى.
ا ق ش-تىڭ كەيبىر شتاتتارىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن تەوريالىق ەمتيحان مەن كورۋ قابىلەتىن تەكسەرۋدەن ءوتۋ جەتكىلىكتى. ال پراكتيكالىق سىناقتىڭ ءوزى جەڭىل فورماتتا ۇيىمداستىرىلادى.
كانادادا جۇرگىزۋشىلەر الدىمەن ۋاقىتشا كۋالىك الىپ، كەيىن بەلگىلى ءبىر تاجىريبە جيناعان سوڭ نەگىزگى ەمتيحانعا قاتىسادى.
جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ قاي ەلدەردە قيىن؟
كەيبىر مەملەكەتتەردە جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ جۇيەسى الدەقايدا قاتاڭ. ماسەلەن، فينليانديادا ۇمىتكەرلەر تەوريالىق بىلىمنەن بولەك العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ بويىنشا دايىندىقتان ءوتىپ، كۇردەلى سىناقتار تاپسىرادى. اۆتومەكتەپتەگى وقۋ مىندەتتى سانالادى.
جاپونيادا جۇرگىزۋشىلەر ارنايى بەلگىلەنگەن مارشرۋتپەن ءمىنسىز جۇرۋگە ءتيىس. كەز كەلگەن قاتەلىك ەمتيحان ناتيجەسىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل ەلدەگى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ الەمدەگى ەڭ كۇردەلى سىناقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانادى.
گەرمانيادا جۇرگىزۋشىلەر مىندەتتى تەوريالىق جانە پراكتيكالىق كۋرستاردان وتەدى. ەگەر ۇمىتكەر ەمتيحاننان بىرنەشە رەت وتە الماسا، وقۋ پروتسەسىن قايتا باستاۋىنا تۋرا كەلەدى.
ساۋد ارابياسىندا دا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن مەديتسينالىق تەكسەرۋ، تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردان ءوتۋ قاجەت. كەي جاعدايدا راسىمدەۋ پروتسەسى بىرنەشە ايعا سوزىلادى.
جالپى، قازاقستاندىق جۇرگىزۋشىلەر ۇلتتىق كۋالىگىنىڭ ارقاسىندا الەمنىڭ ونداعان مەملەكەتىندە كولىك جۇرگىزە الادى. دەگەنمەن شەتەلگە ساپار الدىندا باراتىن ەلدىڭ جۇرگىزۋشىلەرگە قوياتىن تالاپتارىن ناقتىلاپ العان دۇرىس. ويتكەنى كەي مەملەكەتتەر حالىقارالىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىن نەمەسە قۇجاتتىڭ نوتاريالدى راستالعان اۋدارماسىن سۇراۋى مۇمكىن.