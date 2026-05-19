    قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارىنا تاياۋ شىعىستاعى جاعداي قالاي اسەر ەتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلدەگى اۋەجايلار 32 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتتى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ءمالىم ەتتى.

    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    - 2025-جىلى قازاقستاندىق اۋە كومپانيالار 15 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدادى. بيىلعى العاشقى 4-ايدا جولاۋشىلار سانى 4 ميلليوننان استى. 2025 -جىلى اۋەجايلار 32 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتتى. سونداي-اق 173 مىڭ توننا جۇك وڭدەلدى. بيىلعى 4 ايدا جۇك كولەمى ازايدى. ال جولاۋشىلار سانى وزگەرىسسىز قالدى. بۇعان تاياۋ شىعىستاعى جاعداي اسەر ەتتى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنىڭ دامۋىنا قاجەتتى نەگىزگى ينستيتۋتسيانالدىق بازا تولىقتاي قالىپتاسقان.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننان تىكەلەي جۇرەتىن حالىقارالىق رەيستەردى كوبەيتۋدى تاپسىردى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور