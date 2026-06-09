قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا 15 قوسىمشا پويىز قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ەلدەگى تۋريستىك باعىتتارعا قوسىمشا 15 پويىز جۇرە باستايدى. بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ونىڭ ىشىندە 10 باعىت الاكول جاعالاۋىنا جۇرەدى.
قوسىمشا پويىزدار استانا - دوستىق، الماتى - دوستىق، سەمەي - دوستىق، وسكەمەن - دوستىق، قاراعاندى - بالقاش، الماتى - سەمەي، اقتوبە - استانا جانە نۇرلى جول - شىمكەنت باعىتتارىندا ىسكە قوسىلماق.
- سونىمەن بىرگە پويىزداردىڭ ۇزىندىعى ۇلعايتىلدى. پويىزدار قۇرامىنىڭ ۇزىندىعى ورتاشا العاندا 13 تەن 18 ۆاگونعا دەيىن ۇزارادى،-دەدى كولىك ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا اپاراتىن جولدار جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر. بيىل الماتى-وسكەمەن جولىنداعى جۇمىستار اياقتالىپ، جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 4 ساعاتقا قىسقارعان.
وعان قوسا، قازاقستاننىڭ 124 ۆوكزالى جاڭعىرتۋدان ءوتىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتىر. قازىر كوكشەتاۋ، بۋراباي كۋرورتى، قونايەۆ، كوكتۋما، اقشي، مانكەنت، جانە بالقاش-2 ۆوكزالدارىندا جۇمىستار اياقتالدى.