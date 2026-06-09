KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا 15 قوسىمشا پويىز قاتىنايدى

    استانا. KAZINFORM - سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ەلدەگى تۋريستىك باعىتتارعا قوسىمشا 15 پويىز جۇرە باستايدى. بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

    Комфорт и безопасность — главный приоритет: как развивается крупнейший железнодорожный перевозчик страны
    Фото: КТЖ

    ونىڭ ىشىندە 10 باعىت الاكول جاعالاۋىنا جۇرەدى.

    قوسىمشا پويىزدار استانا - دوستىق، الماتى - دوستىق، سەمەي - دوستىق، وسكەمەن - دوستىق، قاراعاندى - بالقاش، الماتى - سەمەي، اقتوبە - استانا جانە نۇرلى جول - شىمكەنت باعىتتارىندا ىسكە قوسىلماق.

    - سونىمەن بىرگە پويىزداردىڭ ۇزىندىعى ۇلعايتىلدى. پويىزدار قۇرامىنىڭ ۇزىندىعى ورتاشا العاندا 13 تەن 18 ۆاگونعا دەيىن ۇزارادى،-دەدى كولىك ءمينيسترى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا اپاراتىن جولدار جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر. بيىل الماتى-وسكەمەن جولىنداعى جۇمىستار اياقتالىپ، جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 4 ساعاتقا قىسقارعان.

    وعان قوسا، قازاقستاننىڭ 124 ۆوكزالى جاڭعىرتۋدان ءوتىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتىر. قازىر كوكشەتاۋ، بۋراباي كۋرورتى، قونايەۆ، كوكتۋما، اقشي، مانكەنت، جانە بالقاش-2 ۆوكزالدارىندا جۇمىستار اياقتالدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور