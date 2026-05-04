قازاقستاننىڭ اۆياتسيا اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى تاعايىندالدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 4-مامىردان باستاپ «قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى» ا ق-نىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى لاۋازىمىنا مايكل دەنيەل تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مايكل دەنيەل اۆياتسيا سالاسى بويىنشا پروفيلدىك بىلىمگە يە، ا ق ش-تاعى ەمبري- ريددل اەروعارىش ۋنيۆەرسيتەتىن «اەروناۆتيكا» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان جانە ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىندا 40 جىلدان استام تاجىريبەسى بار.
كاسىبي قىزمەتىن ا ق ش-تىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا جونىندەگى فەدەرالدىق باسقارماسىندا (FAA) باستاعان. بۇل مەكەمەدە ۇشۋ پايدالانۋ ينسپەكتورى، اۋە كەمەلەرىن سەرتيفيكاتتاۋ جونىندەگى مامان، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى قىزمەتىنىڭ باسشىسى، سونداي- اق حالىقارالىق باعدارلامالار مەن ساياسات جونىندەگى اعا مەنەدجەر سياقتى ءبىرقاتار ماڭىزدى لاۋازىمداردى اتقارعان.
FAA نىڭ فرانكفۋرت، نيۋ-يورك جانە ۆاشينگتون قالالارىنداعى حالىقارالىق كەڭسەلەرىندە جۇمىس تاجىريبەسى بار. 2006-2009-جىلدارى سينگاپۋر مەن بەيجىڭدەگى FAA حالىقارالىق كەڭسەلەرىن باسقارعان، وندا شەتەلدىك جوندەۋ ۇيىمدارىنا قاداعالاۋ جۇرگىزىپ، حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك باعالاۋلارىن جۇزەگە اسىرعان.
ءار جىلدارى حالىقارالىق باستامالاردى، ونىڭ ىشىندە APEC ءتىڭ كولىك قاۋىپسىزدىگى جانە اۋە قاتىناسى جونىندەگى جۇمىس توبىن باسقارعان، حالىقارالىق قاداعالاۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى باعالاۋ ماسەلەلەرىنە جەتەكشىلىك ەتكەن، سونداي-اق ءبىرقاتار باسشىلىق لاۋازىمداردى اتقارىپ، بىرنەشە جىل بويى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىمەن (ي ك ا و) جۇمىس جاساعان.
ازاماتتىق اۆياتسياداعى ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، اۋە كومپانيالارىن سەرتيفيكاتتاۋ جانە مەملەكەتتىك قاداعالاۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ سالاسىندا اۋقىمدى حالىقارالىق تاجىريبەگە يە.
جاڭا باسشىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى -قازاقستاننان ا ق ش-قا تىكەلەي رەيستەرىن اشۋ بولادى.
