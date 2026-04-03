    21:12, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە ورتاشا جالاقى مولشەرى جوعارى؟

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستانداعى ورتاشا جالاقى تۋرالى مالىمەت جاريالادى.

    Коллаж: Kazinform

    2025-جىلعى IV توقساندا قازاقستانداعى ورتاشا ايلىق نومينال جالاقى (كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىساتىن شاعىن كاسىپورىنداردى ەسەپكە الماعاندا) 473158 تەڭگە بولعان. توقسان ىشىندە ورتاشا جالاقى 10,2 پايىزعا وسكەن.

    ەڭ جوعارى ورتاشا جالاقى استانادا: 659610 تەڭگە، سونداي-اق، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا: 658762 تەڭگە. ال ۇلىتاۋ وبلىسىندا 648620 تەڭگە. الماتىدا ورتاشا جالاقى 601126 تەڭگە، شىمكەنتتە 364034 تەڭگە.

    ەڭ تومەنگى كورسەتكىشتەر جەتىسۋ (349593 تەڭگە)، جامبىل (335794 تەڭگە) جانە تۇركىستان (324229 تەڭگە) وبلىستارىندا تىركەلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
