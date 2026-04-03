قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە ورتاشا جالاقى مولشەرى جوعارى؟
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستانداعى ورتاشا جالاقى تۋرالى مالىمەت جاريالادى.
2025-جىلعى IV توقساندا قازاقستانداعى ورتاشا ايلىق نومينال جالاقى (كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىساتىن شاعىن كاسىپورىنداردى ەسەپكە الماعاندا) 473158 تەڭگە بولعان. توقسان ىشىندە ورتاشا جالاقى 10,2 پايىزعا وسكەن.
ەڭ جوعارى ورتاشا جالاقى استانادا: 659610 تەڭگە، سونداي-اق، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا: 658762 تەڭگە. ال ۇلىتاۋ وبلىسىندا 648620 تەڭگە. الماتىدا ورتاشا جالاقى 601126 تەڭگە، شىمكەنتتە 364034 تەڭگە.
ەڭ تومەنگى كورسەتكىشتەر جەتىسۋ (349593 تەڭگە)، جامبىل (335794 تەڭگە) جانە تۇركىستان (324229 تەڭگە) وبلىستارىندا تىركەلدى.