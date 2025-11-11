ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:15, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ ەكى وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا مەن قاراعاندى وبلىستارىنداعى جولدارا كۇن رايىنا بايلانىستى قوزعالىس شەكتەلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول».

    ا
    Фото: Kazinform

    كومپانيا مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، 11 قاراشا ساعات 19:30- رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا- قاراعاندى- الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى.

    جولدى 2025-جىلعى 12-قاراشا ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    سونداي-اق ساعات 19:30 دا قاراعاندى وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا-قاراعاندى-الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    جولدى 2025-جىلعى 12-قاراشا ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    وسىعان دەيىن الداعى ءۇش تاۋلىكتىڭ كۇن رايى بولجامىن جاريالادىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
