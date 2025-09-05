قازاقستاننىڭ كەي ايماعىندا ۇسىك جۇرەدى - سينوپتيكتەر بولجامى
استانا. KAZINFORM - ش ق و- دا تۇندە ۇسىك جۇرەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
2025 -جىلعى 5-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە سولتۇستىك-باتىس سيكلونى مەن وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
- ەلدىڭ باتىسىندا كەي جەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى جانە داۋىل بولۋى مۇمكىن. ورتالىق، وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە اۋا رايى نەگىزىنەن جاۋىن- شاشىنسىز بولادى دەپ كۇتىلەدى. رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىندا جەل كۇشەيەدى، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرىپ، سولتۇستىك پەن شىعىستا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتاردا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا توپىراق بەتىندە 1 گرادۋس اياز كۇتىلەدى.
الماتى، اقتوبە وبلىستارىندا، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ وبلىستارىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، ورتالىعىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى.
تۇركىستان، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، جامبىل وبلىستارىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، اتىراۋ جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، قوستاناي، قاراعاندى وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى بولجانىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن س ق و- دا قىركۇيەك ايىندا اۋا رايى قانداي بولاتىنىن ايتقان ەدىك.