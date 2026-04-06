قازاقستاندىقتار ورتا ەسەپپەن قانشا جىل ءومىر سۇرەدى؟
استانا. KAZINFORM – دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى تاۋەلسىزدىك تاريحىنداعى جوعارى كورسەتكىشكە جەتكەنىن مالىمدەدى.
30 جىلدا 8 جاسقا ۇزاردى
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازاقستاندا كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,97 جاسقا جەتىپ، ەل تاۋەلسىزدىگى تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى.
1991-جىلى حالىقتىڭ ورتاشا كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 67,6 جاس بولسا، (2001-جىلى - 65,6، 2011-جىلى - 68,98، 2021-جىلى - 70,23)، كەيىنگى ءۇش جارىم ونجىلدىقتا بۇل كورسەتكىش 8 جىلدان استام ۋاقىتقا ۇزاردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك وسى وسىمگە اسەر ەتكەن نەگىزگى فاكتوردىڭ ءبىرى رەتىندە ينفەكسيالىق ەمەس اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە ونىمەن كۇرەس شارالارىن اتادى. سەبەبى مۇنداي اۋرۋلار قازاقستانداعى ءولىم-ءجىتىمنىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مينيسترلىك ەلىمىزدەگى ءار بەسىنشى ءولىم ينفەكتسيالىق اۋرۋلارعا بايلانىستى ەمەس ەكەنىن، ءارى بۇل كورسەتكىشتىڭ ءوسىپ كەلە جاتقانىن حابارلاعان ەدى. قازىرگى تاڭدا نەگىزگى قاۋىپ ءومىر سالتىنا تىكەلەي بايلانىستى اۋرۋلاردان تۋىندايدى.
جالپى ءولىم-ءجىتىمنىڭ شامامەن 80 پايىزى ينفەكتسيالىق ەمەس اۋرۋلاردىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. ولاردىڭ ىشىندە جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، قاتەرلى ىسىك، تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى جانە قانت ديابەتى نەگىزگى سەبەپتەر بولىپ سانالادى.
قازىر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2029-جىلعا دەيىنگى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەدى. ونىڭ باستى كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى - حالىقتىڭ كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 77 جاسقا دەيىن ارتتىرۋ.
الەمدەگى ەڭ ۇزاق ءومىر سۇرەتىن مەملەكەت
موناكو - 85,9 جىل. جاعالاۋداعى شاعىن مەملەكەت حالقى ساپالى مەديتسيناعا قولى جەتىپ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانادى. قىلمىس دەڭگەيى تومەن، قارتتارعا جوعارى دەڭگەيدە قامقورلىق كورسەتەدى.
گونكونگ (ا ر) - 85,5 جىل. بۇل ەلدە دە جوعارى مەديتسينالىق ستاندارتتار، زاماناۋي تەحنولوگيالار جانە اۋرۋدىڭ الدىن الۋعا باسىمدىق بەرەتىندەي جاعداي بار. حالىق دەنساۋلىققا پايدالى ديەتا ۇستايدى، از الكوگول تۇتىنادى جانە بەلسەندى ءومىر سۇرەدى.
ماكاو (ا ر) - 85,4 جىل. قىتايعا قاراستى اۆتونوميالىق ايماقتا ەكونوميكا قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. سوعان ساي تۇرعىندار ۇزاق ءومىر سۇرەدى.
جاپونيا - 84,8 جىل. جاپوندار دۇرىس تاماقتانادى، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانىپ، جۇيەلى مەديتسينالىق تەكسەرىستەن وتەدى. وعان قوسا وتباسىنداعى قارىم-قاتىناستى بەرىك ساقتاپ، الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشپايدى.
اۋستراليا - 84,5 جىل. مۇندا ساپالى مەديتسينا مەن قورشاعان ورتتانىڭ تازالىعى ۇلكەن ءرول اتقارادى.
شۆەيتساريا - 84 جىل. شۆەيتساريادا مەديتسينالىق قىزمەتتىڭ ساپاسى جوعارى، ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ سالتى دا سالاۋاتتى.
مالتا - 83,8 جىل. تۇرعىندارعا جەرورتا تەڭىزىنىڭ جىلى كليماتى، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى قولجەتىمدى قىزمەتتەر اسەر ەتەدى. وعان قوسا ولار ديەتا ۇستايدى.
وڭتۇستىك كورەيا - 83,7 جىل. اتالعان ەلدە پايدالى تاعام، سپورت جانە پروفيلاكتيكاعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
ليحتەنشتەين - 83,3 جىل. حالىق سانى از، الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ دەڭگەيى جوعارى.
نورۆەگيا - 83,2 جىل. قوعامدىق ساياسات، ەكولوگيا جانە مەديتسينا دامىعان.
