قازاقستاندىقتار تاعى ءبىر تانىمال باعىتقا ۆيزاسىز بارا الادى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان ۇكىمەتى قازاقستان ازاماتتارىنا تۋريستىك جانە مەديتسينالىق ۆيزالاردى تەگىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەندى ءۇندىستانعا 30 كۇنگە دەيىن باراتىن قازاقستاندىقتارعا ۆيزالىق الىم تولەۋدىڭ قاجەتى جوق. قابىلدانعان شەشىم بىردەن كۇشىنە ەندى.
بۇل قادام ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، سونداي-اق حالىقتار اراسىنداعى تۋريستىك جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا باعىتتالعان. اتالعان شەشىمگە سايكەس، قازاقستان ازاماتتارىنا 30 كۇنگە دەيىنگى مەرزىمگە تۋريستىك ۆيزا، مەديتسينالىق ۆيزا جانە مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋ ۆيزاسى تەگىن بەرىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمەتىندە.
ايتا كەتەيىك، بۇل رەتتە ءۇندىستان ازاماتتارى قازاقستان اۋماعىندا 14 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز جۇرە الادى.
ۆيزانى قالاي راسىمدەۋگە بولادى؟
ءۇندىستان ۆيزاسىن ەكى جولمەن راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار:
- ونلاين فورماتتا e-Visa جۇيەسى ارقىلى؛
- قاعاز تۇرىندە ءۇندىستاننىڭ استانا مەن الماتىداعى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىندە نەمەسە شەتەلدەگى ەلشىلىكتەرى ارقىلى.
ماماندار ونلاين ۆيزا راسىمدەۋ كەزىندە ساق بولۋعا شاقىرادى. سەبەبى رەسمي سايتتى يميتاتسيالايتىن جالعان پلاتفورمالار كوبەيىپ كەتكەن.
شەكتەۋلەر مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارى
ءۇندىستاندا شەتەلدىكتەر ءۇشىن ارنايى رۇقساتسىز بارۋعا تىيىم سالىنعان ايماقتار بار. ولاردىڭ قاتارىنا مانيپۋر، ناگالەند، ميزورام، ارۋناچال-پرادەش، سيككيم، ۋتتار-پرادەش، حيماچال-پرادەش، رادجاستحان شتاتتارىنىڭ كەيبىر شەكارالىق وڭىرلەرى، سونداي-اق دجاممۋ مەن كاشمير، لاداكح، اندامان جانە نيكوبار ارالدارى جاتادى. بۇل اۋماقتارعا بارۋ ءۇشىن ءۇندىستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنەن ارنايى رۇقسات قاجەت.
سونىمەن قاتار اسكەري نىساندارعا جاقىنداماعان ءجون.
ەلدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا درون قولدانۋعا دا تىيىم سالىنعان. بۇل ەرەجەنى بۇزۋ قۇرىلعىنىڭ تاركىلەنۋىنە جانە ايىپپۇل سالىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
كليمات جانە دەنساۋلىققا قاتىستى كەڭەستەر
ءۇندىستانعا ساياحاتتاۋعا ەڭ قولايلى كەزەڭ - قاراشادان ناۋرىزعا دەيىنگى ارالىق. بۇل ۋاقىتتا اۋا رايى سالىستىرمالى تۇردە سالقىن، ونىڭ ۇستىنە ءارى مۋسسوندىق جاۋىن-شاشىن بولمايدى. ال ءساۋىر مەن ماۋسىم ايلارىندا، اسىرەسە ەلدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 45+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. ماۋسىمنان قىركۇيەككە دەيىن مۋسسون ماۋسىمى باستالادى.
جولعا شىعار الدىندا دارىگەرمەن كەڭەسكەن دۇرىس. مىندەتتى ەكپەلەر بولماسا دا، ماماندار گەپاتيت A جانە B، ءىش سۇزەگى مەن سىرەسپەگە قارسى ۆاكسينا سالدىرۋدى ءجون كورەدى.
اۋەجايلار مەن قۇقىقتىق ماسەلەلەر
ءۇندىستان اۋەجايلارىنا تەك الداعى ءتورت ساعات ىشىندە ۇشاتىن رەيسكە جارامدى اۆيابيلەتى بار جولاۋشىلار نەمەسە ازاماتتىق اۆياتسيا قاۋىپسىزدىگى بيۋروسى بەرگەن ارنايى رۇقساتى بار ادامدار عانا كىرە الادى. جالعان بيلەتپەن كىرۋ ارەكەتى قۇجاتتاردى قولدان جاساۋ رەتىندە باعالانىپ، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى ىقتيمال.
ال ەلدىڭ سوت جۇيەسىندە ىستەردىڭ قارالۋى تىم ۇزاققا سوزىلادى، كەيبىر پروتسەستەر ءتىپتى جىلدار بويى جالعاسۋى مۇمكىن.
ءۇندىستانعا ساپارىڭىز كوڭىلدى ءارى جايلى ءوتۋى ءۇشىن جەرگىلىكتى مادەنيەتكە قۇرمەتپەن قاراپ، دەنساۋلىق پەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاعانىڭىز ءجون.
قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزانى جەڭىلدەتەتىن وزگە ەلدەر
ايتا كەتەيىك، قازاقستان بۇگىندە يزرايلمەن ۆيزاسىز رەجيمدى ەنگىزۋ جولدارىن دا تالقىلاپ جاتىر. سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ يزرايلدىك ارىپتەسى گيدەون ساارمەن استانادا وتكەن كەزدەسۋدە تۋريزمدى دامىتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق پاسپورت يەلەرىن ۆيزادان بوساتۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان.
سونىمەن قاتار قازاقستان ەۋروپالىق وداقپەن دە ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ كەلەدى. س ءى م مالىمەتىنشە، بۇل باعىتتاعى راسىمدەر باستالىپ كەتكەن، ال كەلەسى ايدا كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭى وتەدى.