قازاقستاندىقتار قاي بانككە كوبىرەك سەنىم ارتادى؟
استانا. قازاقپارات - Ranking.kz قازاقستاندىقتاردىڭ قاي بانككە كوبىرەك سەنەتىنىن زەرتتەپ كوردى. ناتيجەسىندە، حالىقتىڭ باسىم بولىگى اقشاسىن Halyk Bank-تە ساقتايتىنى بەلگىلى بولدى. ال Kaspi Bank بۇل تىزىمدە ءۇشىنشى ورىندا.
جىل باسىندا قازاقستان بانكتەرىندە شوعىرلانعان سالىمداردىڭ كولەمى 48,7 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى، بۇل بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 6,2 تريلليون تەڭگەگە (نەمەسە 14,6 پايىز) كوپ. ونىڭ ىشىندە جەكە تۇلعالاردىڭ سالىمدارى 28,2 تريلليون تەڭگە (58 پايىز)، زاڭدى تۇلعالاردىڭ سالىمدارى 20,5 تريلليون تەڭگە (42 پايىز) بولدى.
Halyk Bank كە سەنىم كۇرت وسكەن
سالىم كولەمى بويىنشا ابسوليۋتتى كوشباسشى - قازاقستاننىڭ ءىرى بانكى Halyk Bank: جىل ىشىندە بانككە سالىمدار كولەمى بىردەن 1,3 تريلليون تەڭگەگە ءوسىپ، 13,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل قازاقستاننىڭ بارلىق بانكتەرىندەگى جالپى سالىمداردىڭ شامامەن 29 پايىزى. جەكە تۇلعالاردىڭ سالىمدارى Halyk Bank تا 7,8 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، 741,4 ميلليارد تەڭگەگە ءوستى، ال بيزنەس سالىمدارى 6,1 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 576,5 ميلليارد تەڭگەگە كوبەيدى.
بانك ەكى كورسەتكىش بويىنشا دا كوشباسشى بولىپ، حالىق سالىمدارىنىڭ 28 پايىزىن جانە بيزنەس سالىمدارىنىڭ 30 پايىزىن قۇرادى. Halyk Bank سالىمدارىنىڭ قۇرىلىمى تەڭگەرىمدى: جەكە تۇلعالارعا 55,9 پايىز، زاڭدى تۇلعالارعا 44,1 پايىز تيەسىلى.
مۇنداي ديناميكا بانكتىڭ حالىق پەن بيزنەس تاراپىنان جوعارى سەنىمگە يە ەكەنىن كورسەتەدى. سالىمشىلار ءۇشىن بۇل سەنىمدىلىك، اشىق شارتتار، تۇسىنىكتى ونىمدەر جانە ۇزاق مەرزىمدى قارجىلىق تۇراقتىلىقتى تاڭداۋدى بىلدىرەدى، ال ەكونوميكا ءۇشىن - ىشكى قارجىلاندىرۋدى كەڭەيتۋ جانە جيناقتاۋ مادەنيەتىن نىعايتۋ بولىپ سانالادى.
ءىرى حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق رەيتينگتەر دە Halyk Bank ءتىڭ ەل ەكونوميكاسىنىڭ قوزعاۋشى كۇشى رەتىندەگى ءرولىن راستايدى.
بانك سەنتركرەديت ەكىنشى ورىندا
جىلدىق سالىم ءوسىمى بويىنشا ەكىنشى ورىندا بانك سەنتركرەديت تۇر: ءوسىم +1,2 تريلليون تەڭگە، جالپى كولەمى 6,5 تريلليون تەڭگە. ونىڭ ىشىندە حالىق سالىمدارى 3,3 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 534 ميلليارد تەڭگەگە وسكەن، ال بيزنەس سالىمدارى 3,2 تريلليون تەڭگەگە كوتەرىلىپ، 645,7 ميلليارد تەڭگەگە كوبەيگەن. پورتفەل قۇرىلىمى تەڭگەرىمدى: 51,7 پايىز جەكە تۇلعالارعا، 48,3 پايىز زاڭدى تۇلعالارعا تيەسىلى.
Kaspi Bank ۇشتىكتى قورىتىندىلادى
سالىم كولەمىنىڭ ءوسۋى بويىنشا كوشباسشىلار ۇشتىگىن Kaspi Bank تۇيىندەيدى: +1,1 تريلليون تەڭگە، جالپى سالىم كولەمى 7,9 تريلليون تەڭگە. بۇل بانك نەگىزىنەن بولشەك سەكتورعا باعىتتالعان: حالىق سالىمدارى بانك پورتفەلىنىڭ شامامەن 89 پايىزىن قۇراپ، 7,8 تريلليون تەڭگە بولادى. ال بيزنەس سالىمدارى تەك 887 ميلليارد تەڭگە، ياعني بانك دەپوزيت پورتفەلىنىڭ 11 پايىزدان ءسال ارتىق بولىگىن قۇرايدى.