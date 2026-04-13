قازاقستاندىقتار مامىر ايىندا قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ مامىر ايى قازاقستاندىقتار ءۇشىن مەرەكەلەرگە تولى ءارى دەمالىس كۇندەرى كوپ كەزەڭ بولماق.بۇل ايدا ەلدە ءتورت بىردەي مەملەكەتتىك مەرەكە اتاپ وتىلەدى، سونىڭ ناتيجەسىندە جۇمىس كۇندەرى قىسقارىپ، دەمالىس ۋاقىتى ۇلعايادى.
العاشقى مەرەكە - 1-مامىر، قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى. ول جۇماعا سايكەس كەلگەندىكتەن، بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ىستەيتىندەر قاتارىنان ءۇش كۇن - 1، 2 جانە 3-مامىردا دەمالادى.
كەلەسى مەرەكە - 7-مامىر، وتان قورعاۋشىلار كۇنى. بۇل كۇن بەيسەنبىگە ءتۇسىپ تۇر، سوندىقتان ءبىر كۇندىك رەسمي دەمالىس بەرىلەدى.
9-مامىر - جەڭىس كۇنى بيىل سەنبىگە سايكەس كەلەدى. وسىعان بايلانىستى دەمالىس كۇنى دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلىپ، قازاقستاندىقتار 9، 10 جانە 11-مامىر ارالىعىندا ءۇش كۇن قاتارىنان تىنىعادى.
سونىمەن قاتار، 27-مامىردا قۇربان ايت مەرەكەسىنە بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلعان. 2026 -جىلى بۇل كۇن سارسەنبىگە سايكەس كەلىپ وتىر.
جالپى ەسەپتەگەندە، بەس كۇندىك جۇمىس كەستەسى بويىنشا مامىر ايىندا 14 كۇن دەمالىس بولادى. ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا ىستەيتىندەر ءۇشىن دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى 12 كۇندى قۇرايدى.