قازاقستاندىقتار 2026-جىلى ۆيزاسىز باراتىن ەلدەر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ 2026-جىلى ساياحات گەوگرافياسى ايتارلىقتاي كەڭەيەدى. ەندى قازاقستان ازاماتتارى ۆيزاسىز ەۋروپا، ازيا، افريكاعا بارا الادى.
بۇل - دەمالىسقا، ىسكەرلىك ساپارعا نەمەسە ۇزاق مەرزىمدى ساياحاتقا شىعۋدى الدەقايدا جەڭىلدەتەتىن مۇمكىندىك. ەندەشە، ۆيزا تالاپ ەتىلمەيتىن ەلدەر قايسى؟
2026-جىلى وتانداستارىمىز ءۇشىن اشىق باعىتتاردى ۇسىنامىز.
تۋروپەراتور وكىلى ەر-ءالى تىلەۋوۆتىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى قازاقستاندىقتار ۆيزاسىز بارا الاتىن ەلدەردىڭ قاتارى كەڭەيىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا ۆيزاسىز باعىتتار اراسىندا تۇركيا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، مىسىر جانە جاقىندا قوسىلعان ءۇندىستان بار. سونىمەن قاتار قىتاي مەملەكەتى دە ۆيزاسىز ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى.
ودان بولەك، ەۋروپاداعى بەلگراد (سەربيا) پەن چەرنوگوريا ەلدەرى ۆيزالىق رەجيمگە قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىپ، قازاقستان تۋريستەرى ءۇشىن بۇل باعىتتاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ وتىر. بيىل وسى ەلدەر قازاقستاندىق تۋريستىك نارىقتى دامىتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسۋدا.
تۋريستەر ءۇشىن بيىلعى جىلى ۆيزاسىز رەجيمدە اشىلىپ جاتقان ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - ۆەتنام. ءبىز بۇل ەلگە ارنايى تۋريستىك باعىتتاردى ۇسىنىپ وتىرمىز. سونداي-اق جازعى ماۋسىمدا تۇركيانىڭ انتاليا ءوڭىرى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، مىسىر جانە ءۇندىستان باعىتتارى بەلسەندى تۇردە اشىلادى، - دەدى.
تۋروپەراتورى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا قازاقستاندىق تۋريستەر تەك ستاندارتتى، ۇيرەنشىكتى باعىتتارمەن شەكتەلىپ قالماي، بىرتىندەپ جاڭا ەلدەرگە دە ساياحاتتاي باستادى. سونىمەن قاتار وڭايلاتىلعان ۆيزالىق رەجيم ارقىلى الماتى مەن استانا قالالارىنان لارناكا مەن سولتۇستىك كيپرگە بارۋ مۇمكىندىگى بار. بۇل ەلدەر تۋريستەرگە جەدەلدەتىلگەن جانە ۇلتتىق ۆيزالار بەرەدى.
الداعى جىلدارى گرەكيا مەملەكەتىنىڭ دە قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋى مۇمكىن دەگەن ءۇمىت بار. بۇل باعىتتا كەلىسسوزدەر مەن جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا تۇبەگەيلى وزگەرىستەر كوپ بولماسا دا، جاعىمدى جاڭالىقتار جەتكىلىكتى، - دەدى ەر-ءالى تىلەۋوۆ.
سونداي-اق تۋروپەراتورى وكىلىنىڭ سوزىنشە، تىكەلەي اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. ماسەلەن قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن تۇركيانىڭ انتاليا قالاسىنا تىكەلەي رەيستەر بار. ۆەتنام باعىتى بويىنشا دا بىرنەشە رەيس اشىلۋدا. بۇدان بولەك، قىتايداعى حاينان ارالىنا جاز بويى تىكەلەي رەيستەر جۇزەگە اسىپ، ۆيزاسىز رەجيم قولدانىلىپ وتىر. وسىنداي جاڭا باعىتتار الداعى ۋاقىتتا دا كوبەيە بەرەدى دەدى.
ەۋروپا
ەۋروپاداعى ۆيزاسىز باعىتتار نەگىزىنەن بالقان جانە تمد ەلدەرىنە شوعىرلانعان. بۇل ايماق - تاريحى، مادەنيەتى جانە تابيعاتى جاعىنان قىزىقتى.
البانيا - 90 كۇنگە دەيىن
جەرورتا تەڭىزى جاعالاۋىنداعى بۇل ەل - تابيعاتى مەن باعاسىنىڭ قولجەتىمدىلىگىمەن تانىمال. جازعى دەمالىس ءۇشىن تاپتىرماس باعىت.
ارمەنيا - 90 كۇنگە دەيىن
قازاقستانمەن تىعىز بايلانىستاعى ەل. تاۋلى تابيعات، تاريحي ەسكەرتكىشتەر جانە ۇلتتىق اسحاناسى تۋريستەردى قىزىقتىرادى.
بەلارۋس - 30 كۇنگە دەيىن
مادەنيەتى ۇقساس، تاريحي قالالارى مەن تازا تابيعاتىمەن ەرەكشەلەنەدى.
مولدوۆا - 30 كۇنگە دەيىن
شاراپ تۋريزمىمەن ايگىلى. ەۋروپاداعى ەڭ تىنىش ءارى ارزان ەلدەردىڭ ءبىرى.
رەسەي - 90 كۇنگە دەيىن
ىسكەرلىك، ءبىلىم جانە تۋريستىك ماقساتتاعى ساپارلار ءۇشىن قولايلى.
سەربيا - 90 كۇنگە دەيىن
بالقان تۇبەگىندەگى قوناقجاي ەل. مۋزىكا فەستيۆالدەرى مەن تاريحي قالالارى بار.
چەرنوگوريا - 30 كۇنگە دەيىن
ادرياتيكا تەڭىزى، تاۋلى پەيزاجدار مەن كۋرورتتارىمەن تانىمال.
ۋكراينا - 90 كۇنگە دەيىن
مادەني-تاريحي مۇرالارى مول ەل (ساپار الدىندا قازىرگى جاعدايدى ەسكەرۋ قاجەت).
ازيا
ازيا - قازاقستاندىقتار ءۇشىن ەڭ تانىمال باعىت: جاعاجاي دەمالىسى، تاۋلار، مادەنيەت جانە قولجەتىمدى باعالار.
قىتاي - ۆيزاسىز (قىسقا مەرزىمگە)
تۋريستىك جانە ىسكەرلىك باعىتتا شەكتەۋلى مەرزىمگە ۆيزاسىز كىرۋگە مۇمكىندىك بار.
تۇركيا - 90 كۇنگە دەيىن
قازاقستاندىقتار ەڭ كوپ باراتىن ەلدەردىڭ ءبىرى. دەمالىس، شوپينگ جانە مەديتسينا تۋريزمى دامىعان.
ب ا ءا - 30 كۇنگە دەيىن
دۋباي مەن ءابۋ-دابي - زاماناۋي ينفراقۇرىلىم مەن ليۋكس دەمالىستىڭ ورتالىعى.
مالايزيا - 30 كۇنگە دەيىن
ەكزوتيكالىق تابيعات، مەگاپوليس پەن جاعاجاي دەمالىسىن قاتار ۇسىنادى.
ۆەتنام - 30 كۇنگە دەيىن
باعاسى قولجەتىمدى، تەڭىز جاعالاۋى مەن ۇلتتىق اسحاناسى تانىمال.
تايلاند - 30 كۇنگە دەيىن
تۋريزمنىڭ بارلىق ءتۇرى دامىعان ەل: جاعاجاي، مادەنيەت، تۇنگى ءومىر.
موڭعوليا - 90 كۇنگە دەيىن
كوشپەلى مادەنيەت پەن كەڭ دالا تابيعاتىن سەزىنگىسى كەلەتىندەرگە ارنالعان باعىت.
ءازىربايجان - 30 كۇن (تىركەۋسىز)
تاريح پەن زاماناۋي ارحيتەكتۋرا ۇيلەسكەن ەل. اسحاناسى قازاقتارعا جاقىن.
گونكونگ - 14 كۇن
قارجى ورتالىعى ءارى زاماناۋي مەگاپوليس. قىسقا ساپارعا ىڭعايلى.
گرۋزيا - 365 كۇن
ەڭ ۇزاق ۆيزاسىز رەجيم. كوپ قازاقستاندىقتار قىستاپ شىعۋ ءۇشىن وسى ەلدى تاڭدايدى.
يران - 14 كۇن
تاريحي قالالار مەن مادەني تۋريزمگە قىزىعاتىندار ءۇشىن.
قاتار - 30 كۇن
جاڭا تۋريستىك باعىت. زاماناۋي قالا مەن ءشول تۋريزمى دامىپ كەلەدى.
وڭتۇستىك كورەيا - 30 كۇن (K- ETA قاجەت)
الدىن الا ەلەكتروندى رۇقسات الۋ مىندەتتى. مەديتسينا جانە ءبىلىم تۋريزمىمەن تانىمال.
قىرعىزستان - 30 كۇن (تىركەۋسىز)
جاقىن ءارى تابيعاتى اسەم ەل. دەمالىس پەن قىسقا ساپارلارعا ىڭعايلى.
ماكاو - 14 كۇن
ويىن-ساۋىق پەن تۋريزم ورتالىعى.
مالديۆ ارالدارى - 30 كۇن
رومانتيكالىق جانە ليۋكس دەمالىس ءۇشىن ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى.
ومان - 30 كۇن
اراب مادەنيەتىن تىنىش فورماتتا سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
تاجىكستان - 30 كۇن (تىركەۋسىز)
تاۋلى ايماقتاردى ۇناتاتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن.
وزبەكستان - 30 كۇن (تىركەۋسىز)
تاريحي قالالار: سامارقاند، بۇحارا، حيۋا.
فيليپپين - 30 كۇن
تروپيكالىق ارالدار مەن جاعاجاي دەمالىسى.
افريكا
افريكا باعىتتارى ەكزوتيكالىق دەمالىس ءۇشىن تاماشا: جاعاجايلار مەن تابيعات.
ماروككو - 30 كۇن
افريكا مەن اراب مادەنيەتى توعىسقان ەرەكشە ەل.
تۋنيس - 90 كۇن
جەرورتا تەڭىزى جاعالاۋى، كونە كارفاگەن قالاسى بار.
سەيشەل ارالدارى - 30 كۇن
اق قۇمدى جاعاجايلار مەن ەكولوگيالىق ءتۋريزمنىڭ ورتالىعى.
2026-جىلى قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزاسىز ەلدەردىڭ گەوگرافياسى وتە كەڭ. دەگەنمەن، ساپار الدىندا پاسپورتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن، قايتۋ بيلەتى، قوناق ءۇي جانە قارجىلىق تالاپتاردى الدىن الا تەكسەرۋ ماڭىزدى. كەي ەلدەردە ۆيزاسىز رەجيم بولعانىمەن، قوسىمشا ەلەكتروندى رۇقسات نەمەسە تىركەۋ تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن.
