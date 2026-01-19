قازاقستاندىق وقۋشىنىڭ بايانداماسى Harvard Model Congress الاڭىندا ۇزدىك دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ MansapTeam قۇراماسى العاش رەت بەدەلدى حالىقارالىق كوشباسشىلىق الاڭى - Harvard Model Congress كونفەرەنسياسىنا قاتىسىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتتى.
كونفەرەنسيا 2026-جىلعى 16-18-قاڭتار ارالىعىندا ا ق ش- تىڭ سان-فرانتسيسكو قالاسىندا ءوتتى.
ءىس-شارا اياسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا مۇشەسى ماريا نوۆوساد ەسسە بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتىپ، Outstanding Speech اتالىمى بويىنشا ماراپاتقا يە بولدى. سونىمەن قاتار ول كونفەرەنسياعا قاتىسقان بارلىق دەلەگاتتاردىڭ اتىنان قورىتىندى ءسوز سويلەپ، حالىقارالىق مىنبەردە ءوز ويىن ەركىن ءارى اسەرلى جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- قا ساپار الدىندا ماريا بىلتىر جازدا استانادا وتكەن HMCKazakhstan دايارلىق باعدارلاماسى اياسىندا ىرىكتەۋدەن ءوتىپ، جان-جاقتى دايىندالعان.
Harvard Model Congress (HMC) - گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى ۇيىمداستىراتىن، 40 جىلدان استام تاريحى بار، الەمدەگى ەڭ اۋقىمدى ساياسي سيمۋلياتسيالىق جوبالاردىڭ ءبىرى. كونفەرەنسيا بارىسىندا جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى ا ق ش كونگرەسى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جۇمىسىن ازىرلەپ، جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلايدى، اعىلشىن تىلىندە پىكىرتالاس پەن شەبەرلىك ساباقتارىنا قاتىسادى.
HMC كونفەرەنسيالارى جىل سايىن الەمنىڭ ءار وڭىرىندە – ا ق ش- تا، ەۋروپادا، ازيادا جانە تاياۋ شىعىستا وتكىزىلەدى. ال نەگىزگى باسقوسۋلار ءداستۇرلى تۇردە بوستون مەن سان-فرانتسيسكو قالالارىندا ۇيىمداستىرىلادى. كونفەرەنسياعا ءتۇرلى مەملەكەتتەن كەلگەن دارىندى جوعارى سىنىپ وقۋشىلار قاتىسادى.
