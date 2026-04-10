ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:57, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق تانىمال تەننيسشى كاسىبي مانسابىن اياقتادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى زارينا دياس ءوزىنىڭ كاسىبي مانسابىن اياقتاعانى جونىندە جاريا ەتتى.

    Фото: КТФ

    ز. دياستىڭ Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازعانىنداي، ول كىشكەنتاي كۇنىنەن الەمدىك ارەنادا ونەر كورسەتۋدى ارمان ەتتى.

    تەننيسشى حالىقارالىق جارىستاردا جىلدار بويى ءوز شەبەرلىگىن پاش ەتتى. سونىڭ ىشىندە 2014 جانە 2015-جىلدارى ۋيمبلدون تۋرنيرىنىڭ ءتورتىنشى اينالىمىنا دەيىن جەتتى. جاپونيادا وتكەن WTA 250 تۋرنيرىندە توپ جاردى.

    الەمدىك رەيتينگىدە 31-ورىنعا دەيىن كوتەرىلدى.

    دۇنيەجۇزىلىك دودالاردا، سونىڭ ىشىندە وليمپيادادا قازاقستان نامىسىن قورعادى.

    تەننيسشى ءوزىنىڭ وتباسىنا، اناسى مەن اپاسىنا، باپكەرلەرىنە، دەمەۋشىلەرگە، قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنا العىسىن ايتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن مونتە-كارلو ماستەرس تۋرنيرىندە شيرەك فينالعا شىققان بۋبليكتىڭ الەمنىڭ 1-راكەتكاسىمەن وينايتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار