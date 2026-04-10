قازاقستاندىق تانىمال تەننيسشى كاسىبي مانسابىن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى زارينا دياس ءوزىنىڭ كاسىبي مانسابىن اياقتاعانى جونىندە جاريا ەتتى.
ز. دياستىڭ Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازعانىنداي، ول كىشكەنتاي كۇنىنەن الەمدىك ارەنادا ونەر كورسەتۋدى ارمان ەتتى.
تەننيسشى حالىقارالىق جارىستاردا جىلدار بويى ءوز شەبەرلىگىن پاش ەتتى. سونىڭ ىشىندە 2014 جانە 2015-جىلدارى ۋيمبلدون تۋرنيرىنىڭ ءتورتىنشى اينالىمىنا دەيىن جەتتى. جاپونيادا وتكەن WTA 250 تۋرنيرىندە توپ جاردى.
الەمدىك رەيتينگىدە 31-ورىنعا دەيىن كوتەرىلدى.
دۇنيەجۇزىلىك دودالاردا، سونىڭ ىشىندە وليمپيادادا قازاقستان نامىسىن قورعادى.
تەننيسشى ءوزىنىڭ وتباسىنا، اناسى مەن اپاسىنا، باپكەرلەرىنە، دەمەۋشىلەرگە، قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنا العىسىن ايتتى.
