08:20, 12 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستاندىق سپورتشى ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - تاس جولداعى ۆەلوسپورتتان قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى ەۆگەني فەدوروۆ ساۋد ارابياسىنىڭ ءال-قاسسيم قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتتى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، وتانداسىمىز توپتىق جارىستا جەڭىس تۇىعىرىنىڭ ءبىرىنشى ساتىسىنا كوتەرىلدى.
ول 154,4 شاقىرىمدى 03:25.17 ۋاقىتتا ءجۇرىپ ءوتىپ، جەڭىمپاز اتاندى.
ەكىنشى ورىندى قىتاي وكىلى حاويۋي سۋي يەلەندى. ۇزدىك ۇشتىكتى ابدۋللا جاسيم ءالي (ب ا ءا) تۇيىندەدى.
بۇعان دەيىن مانسۇر بەيسەمباي ۆەلوسپورتتان ازيا چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى اتانعانىن جازعان ەدىك.
XDS Astana Team كومانداسىنىڭ ۆەلوشاباندوزى كريستيان سكاروني كوپكۇندىك ومان تۋرى جارىسىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭىندە ەكىنشى ورىن الىپ، جالپى ەسەپتە دە ەكىنشى ساتىعا كوتەرىلدى.