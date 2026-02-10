قازاقستاندىق سپورتشى الەم رەكوردىن جاڭارتىپ، دەليدە 2 التىن الدى
استانا. KAZINFORM - نىسانا كوزدەۋدەن ءۇندىستان استاناسى دەليدە ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا ۇلتتىق قۇراما قورجىنىنا 2 التىن مەدال ءتۇستى.
ايەلدەر اراسىندا 3 پوزيتسيادا 50 مەتردەن پنيەۆماتيكالىق ۆينتوۆكامەن نىسانا كوزدەۋدە جەكەلەي سىندا سوفيا شۋلجەنكو جەڭىمپاز اتاندى. ول ۇزدىك 8 مەرگەن ىرىكتەلگەن فينالدا 358.2 ۇپاي جيناپ، رەكورد جاڭارتتى. ەندى وتانداسىمىز - وسى جاتتىعۋدا ەرەسەكتەر جانە جاس وسپىرىمدەر ساناتىندا الەم مەن ازيا رەكوردىنىڭ يەسى. مۇندا كۇمىس پەن قولا ءۇندىستان سپورتشىلارىنىڭ ەنشىسىندە.
ۇلتتىق قۇراما سپورتشىلارى - سوفيا شۋلجەنكو، ارينا مالينوۆسكايا مەن ەليزاۆەتا بەزرۋكوۆا اقتىق سىندا ونەر كورسەتىپ، جالپى ەسەپتە 1-ورىن الدى. وسىلايشا، بيىلعى قۇرلىق دوداسىندا ايەلدەر كومانداسى تولىق باسىمدىق كورسەتتى. ولاردىڭ جالپى كورسەتكىشى - 1760 بال.
ايتا كەتەيىك، باسەكە 3 جاس ساناتىندا (ەرەسەكتەر، جاستار، جاس وسپىرىمدەر) ءوتىپ جاتىر. بيىل دەلي قالاسىندا قۇرلىقتاعى 20 ەلدەن جينالعان 320 سپورتشى جۇلدەگە تالاسادى. قازاقستان قۇراماسى ساپىندا 3 جاس ساناتىندا 47 مەرگەن اتتاندى. قازاقستان ەرەسەكتەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى - ولگا دوۆگۋن. سارى قۇرلىق باسەكەسى 13-اقپاندا مارەسىنە جەتەدى.