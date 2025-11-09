قازاقستاندىق قاقپاشى بولاشاقتا «ينتەردىڭ» قاقپاسىن قورعاۋعا لايىق - يتاليالىق ساراپشى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كلۋبى چەمپيوندار ليگاسىنداعى كەزەكتى ويىنىندا ەۋروپانى تاڭعالدىردى. كوماندا ميلاندا وتكەن كەزدەسۋدە جەرگىلىكتى «ينتەردەن» نەبارى ءبىر دوپ ايىرماسىمەن جەڭىلدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
ماتچ بارىسىندا قازاقستان فۋتبولشىسى ءبىرىنشى تايمنىڭ سوڭىندا عانا گول وتكىزىپ العان. ال ەكىنشى تايمدا ەسەپتى تەڭەستىرىپ، وتكەن ماۋسىمنىڭ فيناليسى سانالاتىن قارسىلاسىنا ايتارلىقتاي قارسىلىق كورسەتتى.
يتاليالىق CalcioNews24.com سايتىنىڭ رەپورتەرى پاۋلو كامەددا ويىنعا قاتىستى پىكىرىن ءبىلدىرىپ، قازاقستاندىق قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ شەبەر ويىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- ماتچقا دەيىن «قايرات» ءبىر عانا دوپ ايىرماسىمەن ۇتىلۋى مۇمكىن دەپ ەشكىم ويلامادى. ءوز باسىم دا بۇلاي بولارىن كۇتپەدىم. «ينتەر» ءوز الاڭىندا، جانكۇيەرلەرىنىڭ قولداۋىمەن وينادى، سوندىقتان جەڭىس ءتورت گول ايىرماسىمەن بولار دەپ ويلادىم. ءبىراق ناتيجە مۇلدە باسقا بولدى. ميلاندىقتارعا بۇل جەڭىس وڭاي تيگەن جوق. «قايرات» قورعانىسقا جابىسىپ قالماي، شابۋىلعا دا شىعىپ وتىردى. «ينتەر» جەڭىس ءۇشىن بار كۇشىن سالۋعا ءماجبۇر بولدى، - دەدى كامەددا.
ونىڭ ايتۋىنشا، «ينتەر» قازاقستاندىق كوماندانى مەنسىنبەي وينادى دەۋ دۇرىس ەمەس.
- مۇنداي دەڭگەيدە قارسىلاسقا نەمقۇرايلى قاراۋ مۇمكىن ەمەس. ءيا، ولار باستاپقىدا وڭاي جەڭىس بولادى دەپ ويلاعان شىعار، ءبىراق العاشقى تايمنان كەيىن ءبارى وزگەردى، - دەدى ساراپشى.
يتاليالىق مامان، اسىرەسە قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ ويىنىن جوعارى باعالادى.
- مەنىڭشە، ول «سەلتيككە» قارسى ويىندا «قايراتتىڭ» توپتىق كەزەڭگە وتۋىنە ۇلكەن ۇلەس قوستى. كەيىن جاراقات الىپ، العاشقى ەكى تۋردا ويناعان جوق. ال «پافوس» جانە «ينتەرمەن» ماتچتاردا ول ناعىز توپ-دەڭگەيلى قاقپاشى ەكەنىن دالەلدەدى. ەگەر وسىلاي جالعاستىرا بەرسە، بولاشاقتا «ينتەردىڭ» قاقپاسىن قورعاۋعا لايىق. سونداي-اق 17 جاستاعى داستان ساتپايەۆتى دا اتاپ وتكىم كەلەدى، ونى «چەلسي» دەر كەزىندە ساتىپ الدى، وتە دارىندى جاس، - دەدى كامەددا.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، «قايرات» الداعى ويىنداردا دا جاقسى ناتيجە كورسەتە الادى.
- بۇل - ناعىز باپكەردىڭ كومانداسى. ۋرازباحتين ەۋروپاعا بەيمالىم فۋتبولشىلاردان كۇرەسكەر ۇجىم جاساي الدى. ەگەر «قايرات» «كوپەنگاگەن» مەن «وليمپياكوسپەن» ءدال وسىلاي ويناسا، جەڭىس تە ۇزاق كۇتتىرمەيدى، - دەپ تۇيىندەدى يتاليالىق جۋرناليست.