قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى قىز اۋىر قايعىعا ۇشىرادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى انگەلينا لۋكاستىڭ اتاسى ومىردەن وزدى. بۇل تۋرالى بوكسشى جەلىدە جەرلەۋ ساتىنەن بەينەجازبا جاريالاپ، وتباسىنىڭ قايعىلى جاعدايىن جەتكىزدى.
ايتۋىنشا، ونىڭ اتاسى وتباسىنىڭ قامقور تىرەۋى بولعان جان كورىنەدى.
«سەن ءبىز ءۇشىن ءاردايىم ۋايىمدايتىن ەدىڭ. ەندى ءبىز سەنسىز قورقاتىن بولامىز. اتام اجەممەن 56 جىل تاتۋ-ءتاتتى عۇمىر كەشتى. اجەم سوڭعى ساتىنە دەيىن ونىڭ قاسىندا بولدى»، - دەپ جازدى بوكسشى.
اتالعان بەينەجازبادان بوكسشىنىڭ اتاسىنىڭ تابىتىنىڭ بەتىنە ق ر مەملەكەتتىك تۋى جابىلعانىن بايقاۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن انگەلينا مىسىر استاناسىنداعى جەكپە-جەككە بارۋ ءۇشىن ۇلكەن ماسەلەگە تاپ بولعان ەدى. ول ۆيزا الا الماي، كەدەندە ۇلكەن كەدەرگىگە تاپ بولعان. الايدا كەشەۋىلدەپ شەشىلگەن ماسەلەدەن كەيىن ول كايردە سىنعا تۇسۋگە مۇمكىندىك العان بولاتىن.