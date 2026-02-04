ق ز
    22:56, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى قىز اۋىر قايعىعا ۇشىرادى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى انگەلينا لۋكاستىڭ اتاسى ومىردەن وزدى. بۇل تۋرالى بوكسشى جەلىدە جەرلەۋ ساتىنەن بەينەجازبا جاريالاپ، وتباسىنىڭ قايعىلى جاعدايىن جەتكىزدى.

    Ангелина Лукас
    Фото: Sports.kz

    ايتۋىنشا، ونىڭ اتاسى وتباسىنىڭ قامقور تىرەۋى بولعان جان كورىنەدى.

    «سەن ءبىز ءۇشىن ءاردايىم ۋايىمدايتىن ەدىڭ. ەندى ءبىز سەنسىز قورقاتىن بولامىز. اتام اجەممەن 56 جىل تاتۋ-ءتاتتى عۇمىر كەشتى. اجەم سوڭعى ساتىنە دەيىن ونىڭ قاسىندا بولدى»، - دەپ جازدى بوكسشى.

    اتالعان بەينەجازبادان بوكسشىنىڭ اتاسىنىڭ تابىتىنىڭ بەتىنە ق ر مەملەكەتتىك تۋى جابىلعانىن بايقاۋعا بولادى.

    بۇعان دەيىن انگەلينا مىسىر استاناسىنداعى جەكپە-جەككە بارۋ ءۇشىن ۇلكەن ماسەلەگە تاپ بولعان ەدى. ول ۆيزا الا الماي، كەدەندە ۇلكەن كەدەرگىگە تاپ بولعان. الايدا كەشەۋىلدەپ شەشىلگەن ماسەلەدەن كەيىن ول كايردە سىنعا تۇسۋگە مۇمكىندىك العان بولاتىن.

