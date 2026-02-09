قازاقستاندىق فايتەر UFC- دەن 12 ميلليون تەڭگە تابىس تاپتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ارالاس جەكپە-جەك شەبەرى نيكولاي ۆەرەتەننيكوۆ UFC- دىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسكە بەرىلەتىن جاڭا بونۋستارىن العاش بولىپ العان قازاقستاندىق اتاندى.
2026-جىلدان باستاپ ۇيىم جەكپە-جەكتى نوكاۋتپەن اياقتاعان بارلىق سپورتشىعا 25 مىڭ دوللار (شامامەن 12 ميلليون 366 مىڭ تەڭگە) كولەمىندە قوسىمشا تولەم ەنگىزدى. قازاقستاندا بۇل بونۋستىڭ العاشقى يەگەرى - ۆەرەتەننيكوۆ: ول نيكو پرايستى ءبىرىنشى راۋندتا نوكاۋتقا ءتۇسىردى.
ەسكە سالايىق، ءۇش راۋندقا جوسپارلانعان ايقاس ءبىرىنشى راۋندتا-اق اياقتالدى: قازاقستاندىق سپورتشى قارسىلاسىن تىك تۇرىستا نوكاۋتپەن جەڭدى.
قازاقستاندىقتاردىڭ UFC- دەگى بيىلعى جەكپە-جەكتەرى
كەلەسى بولىپ UFC- دە جەكپە-جەك وتكىزەتىن جانە ۇيىمنىڭ بونۋسى ءۇشىن تالاساتىن قازاقستاندىقتار - ءالىبي ىدىرىس پەن ديار نۇرعوجاي.
ءالىبي 22-اقپاندا ودي وسبورنمەن كەزدەسسە، ديار 7-ناۋرىزدا رافاەل توبياسقا قارسى شىعادى.
1-ناۋرىزدا اسۋ المابايەۆ برەندون مورەنومەن ايقاسۋعا ءتيىس بولعان، الايدا قازاقستاندىق سپورتشى جاراقاتىنا بايلانىستى جەكپە-جەكتەن باس تارتتى.