قازاقستاندىق پەداگوگتەر حالىقارالىق جوبانىڭ جەڭىمپازى اتاندى
استانا. KAZINFORM - ن. بەكبوسىنوۆ اتىنداعى ماڭعىستاۋ ەنەرگەتيكالىق كوللەدجىنىڭ ارنايى ءپان وقىتۋشىلارى دوسان قاراشايەۆ پەن اينۇر ونداحانوۆا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلدى «eTF Green Skills Awards 2025» جوباسىنىڭ جەڭىمپازى بولدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان بايقاۋ ەۋروپالىق وقىتۋ قورىنىڭ (European Training Foundation - ETF) ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتتى. پەداگوگتەر كونكۋرسقا «زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ جاسىل تەحنولوگيالاردى دامىتۋداعى ءرولى» تاقىرىبىنداعى اۆتورلىق جوبالارىن ۇسىنىپ، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن وقۋ ۇدەرىسىنە ءتيىمدى ەنگىزۋ، سونداي-اق بولاشاق مامانداردىڭ ەكولوگيالىق قۇزىرەتتىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى وزەكتى ماسەلەلەردى جان-جاقتى نەگىزدەدى.
- حالىقارالىق جوباعا الەمنىڭ 50 دەن استام ەلىنەن 250 دەن اسا ۇمىتكەر قاتىسىپ، ىرىكتەۋ بىرنەشە كەزەڭ بويىنشا جۇرگىزىلدى. بارلىق كەزەڭنەن ءساتتى وتكەن ماڭعىستاۋلىق پەداگوگتەر ءوز جوبالارىن حالىقارالىق ساراپشىلار الدىندا جوعارى كاسىبي دەڭگەيدە قورعاپ، ناتيجەسىندە ەڭ ۇزدىك بەس جوبانىڭ قاتارىنا ەندى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى يتاليانىڭ تۋرين قالاسىندا ءوتتى. سالتاناتتى شارا تۋرين پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇيىمداستىرىلعان «ەو - يتاليا ەنەرگەتيكا كۇندەرى: ەنەرگەتيكالىق اۋىسۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە نىعايتۋ بويىنشا جاڭا ءىس-قيمىلدار» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنسيا اياسىندا وتكىزىلدى. بيىلعى ءراسىم «Green Skills» سىيلىعىنىڭ بەس جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالدى.
وسىعان دەيىن س ق و- دا پەداگوگتەرگە ءىس-ساپار شىعىندارى تولەنبەي كەلگەنىن جازعانبىز.