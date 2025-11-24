قازاقستاندىق دارىگەرلەر اۋعانستانداعى ميسسيادان ورالدى
استانا. KAZINFORM - ماگنيتۋداسى 6,3 جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اۋعانستانعا جىبەرىلگەن قازاقستاندىق مەديتسينالىق بريگادا ەلگە ورالدى.
ەلگە كەرى ورالعان اق حالاتتىلاردى كوپشىلىك استانا اۋەجايىندا سالتاناتپەن قارسى الدى.
- ءبىز ءۇش ۇلتتىق ورتالىقتان بارعان توپپىز. جەرگىلىكتى اۋرۋحانالاردا قاراپايىم قان توقتاتاتىن دارىلەر، تاڭعىش ماتەريالدار مەن اپپاراتتاردىڭ جوقتىڭ قاسى. سوعان قاراماستان 40 تان استام وپەراتسيا جاسادىق. ەليزاروۆ اپپاراتىن وزىمىزبەن اپاردىق، سول قۇرىلعىنىڭ كومەگىمەن كوپتەگەن كۇردەلى سىنىقتاردى ەمدەدىك. ناۋقاستاردىڭ باسىم بولىگى - جەر سىلكىنىسى سالدارىنان اۋىر جاراقات العاندار، كوپجاراقاتپەن تۇسكەندەر جانە سىنىقتارى بار پاتسيەنتتەر، - دەدى نەيروحيرۋرگ دارىگەر ولجاس بەكارىسوۆ.
ميسسيا بارىسىندا دارىگەرلەر قازاقستاننىڭ ەلشىلىگىمەن بىرگە پاكىستان مەن يراننان قايتارىلعان اۋعان وتباسىلارى ورنالاسقان بوسقىندار لاگەرىنە دە باردى. بۇل - اتالعان ايماققا بارعان العاشقى شەتەلدىك دەلەگاتسيا. لاگەردە مەديتسينالىق كومەككە مۇقتاج جۇزدەگەن ادام بار. قازاقستاننان جىبەرىلگەن گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ نەگىزگى بولىگى ءدال وسى لاگەرلەرگە جەتكىزىلگەن.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى ەركىن تۇقىموۆ قازاقستاننىڭ بۇل باعىتتاعى قولداۋى جالعاساتىنىن ايتتى.
- ءبىز بۇگىن ناعىز باتىرلاردى قارسى الدىق. بۇل جولى قاۋىپسىزدىككە بايلانىستى تەك ەر دارىگەرلەر جىبەرىلدى. قازاقستاننىڭ اۋعانستانعا جۇيەلى، تولىقتاي قايتارىمسىز گۋمانيتارلىق قولداۋ كورسەتتى. ويتكەنى قاۋىپسىز اۋعانستان - قاۋىپسىز قازاقستان، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان اۋعانستانعا گۋمانيتارلىق جۇك جىبەرگەنىن جازعان ەدىك.